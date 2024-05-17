Глава государства подписал закон о введении инвесторской многократной визы в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», передает агентство Kazinform.

Законом:

установлена уголовная ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания;

для лиц, переселяющихся в регионы, определенные Правительством, предусмотрено предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства;

предусмотрено предоставление материальной помощи переселенцам и членам их семей в качестве государственной поддержки в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;

предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Казахстана, нашей истории в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане;

установлен запрет на въезд в нашу страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.

Законом также предусмотрены другие поправки, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере миграции населения.



Текст Закона публикуется в печати.