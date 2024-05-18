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    21:52, 17 Май 2024 | GMT +6

    В окрестностях Алматы распустились тюльпаны

    Тюльпаны
    Фото: Kazinform / Александр Павский

    В окрестностях Алматы зацвели тюльпаны различных видов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Обычно, тюльпаны начинают цвести в начале мая. В этом году, как и всегда, окрестности Алматы окрасились в красный цвет. Весна в этом году выдалась дождливой, поэтому вокруг города буйно цветут тюльпаны, привлекая к себя взгляд своей красотой. 

    Тюльпаны
    Фото: Kazinform / Александр Павский
    Тюльпаны
    Фото: Kazinform / Александр Павский

    Невозможно, увидев это чудо природы, не постараться его запечатлеть. Тот, у кого в руках камера, обязательно обратит внимание на эту красоту. Фотокорреспондент агентства Кazinform побывал в местах массового произрастания тюльпанов.

    Тюльпаны
    Фото: Kazinform / Александр Павский
    Тюльпаны
    Фото: Kazinform / Александр Павский

    Известный видеограф Дастан Мухамедрахым также опубликовал свою работу на странице в социальной сети.

     

    Теги:
    Соцсети Регионы Горы Природа Алматы Цветы
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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