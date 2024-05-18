В окрестностях Алматы распустились тюльпаны

В окрестностях Алматы зацвели тюльпаны различных видов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обычно, тюльпаны начинают цвести в начале мая. В этом году, как и всегда, окрестности Алматы окрасились в красный цвет. Весна в этом году выдалась дождливой, поэтому вокруг города буйно цветут тюльпаны, привлекая к себя взгляд своей красотой.

Фото: Kazinform / Александр Павский

Фото: Kazinform / Александр Павский

Невозможно, увидев это чудо природы, не постараться его запечатлеть. Тот, у кого в руках камера, обязательно обратит внимание на эту красоту. Фотокорреспондент агентства Кazinform побывал в местах массового произрастания тюльпанов.

Фото: Kazinform / Александр Павский

Фото: Kazinform / Александр Павский

Известный видеограф Дастан Мухамедрахым также опубликовал свою работу на странице в социальной сети.