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    20:06, 17 Май 2024 | GMT +6

    Руководитель Администрации Президента представил нового акима Мангистауской области

    Нурдаулет Килыбай
    Фото: Акорда

    По поручению Главы государства Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай посетил с рабочей поездкой Актау для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Мангистауской области, передает агентство Kazinform.

    В ходе мероприятия Айбек Дадебай зачитал депутатам письмо Президента Республики Казахстан о внесении кандидатур Килыбая Нурдаулета Игиликовича и Тналиева Улугбека Сериковича на должность акима Мангистауской области.

    Руководитель Администрации президента представил нового акима Мангистауской области

    Согласно результатам открытого голосования 96 депутатов поддержали кандидатуру Нурдаулета Килыбая, 17 депутатов проголосовали за Улугбека Тналиева. Всего в собрании участвовало 113 депутатов.

    Руководитель Администрации президента представил нового акима Мангистауской области

    По итогам голосования Главой государства был подписан Указ о назначении акимом Нурдаулета Килыбая.

    Айбек Дадебай представил активу нового акима, отметив, что Нурдаулет Килыбай является уроженцем Мангистауской области и опытным руководителем, проработавшим на различных ответственных должностях в регионе.

    Кроме того, в выступлении была отмечена важность качественной и своевременной реализации поручений Главы государства.

    Айбек Дадебай

    — Благодаря мерам, реализованным при непосредственной поддержке Президента, за последние 5 лет в область было инвестировано более 3,6 трлн тенге. Это обеспечило новые рабочие места и экономический рост. В будущем мы должны удвоить этот показатель. На сегодняшний день по поручению Главы государства в регионе возводятся десятки новых социальных объектов. В частности, в рамках национального проекта «Комфортная школа» начато строительство 21 школы на 22 тысячи ученических мест. Это очень важно для Мангистауской области с ее динамичным приростом населения. Президент обозначил большие задачи перед акимом региона, — сказал Руководитель Администрации Президента.

    Как сообщил Айбек Дадебай, перед акиматом поставлены задачи по улучшению инвестиционного климата, созданию новых производств, развитию транспортно-логистического и туристического потенциала, обеспечению жителей качественной питьевой водой, модернизации инфраструктуры, решению экологических проблем, оптимизации строительной отрасли.

    В завершение Айбек Дадебай пожелал Нурдаулету Килыбаю успехов в реализации всех возложенных на него Президентом задач на благо жителей области. Руководитель Администрации Президента также выразил благодарность бывшему акиму региона Нурлану Ногаеву за проделанную работу.

    Теги:
    Назначения Администрация Президента РК Акимы Мангистауская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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