Руководитель Администрации президента представил нового акима Мангистауской области

По поручению Главы государства Руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай посетил с рабочей поездкой Актау для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Мангистауской области, передает агентство Kazinform.

В ходе мероприятия Айбек Дадебай зачитал депутатам письмо Президента Республики Казахстан о внесении кандидатур Килыбая Нурдаулета Игиликовича и Тналиева Улугбека Сериковича на должность акима Мангистауской области.

Согласно результатам открытого голосования 96 депутатов поддержали кандидатуру Нурдаулета Килыбая, 17 депутатов проголосовали за Улугбека Тналиева. Всего в собрании участвовало 113 депутатов.

По итогам голосования Главой государства был подписан Указ о назначении акимом Нурдаулета Килыбая.

Айбек Дадебай представил активу нового акима, отметив, что Нурдаулет Килыбай является уроженцем Мангистауской области и опытным руководителем, проработавшим на различных ответственных должностях в регионе.

Кроме того, в выступлении была отмечена важность качественной и своевременной реализации поручений Главы государства.

— Благодаря мерам, реализованным при непосредственной поддержке Президента, за последние 5 лет в область было инвестировано более 3,6 трлн тенге. Это обеспечило новые рабочие места и экономический рост. В будущем мы должны удвоить этот показатель. На сегодняшний день по поручению Главы государства в регионе возводятся десятки новых социальных объектов. В частности, в рамках национального проекта «Комфортная школа» начато строительство 21 школы на 22 тысячи ученических мест. Это очень важно для Мангистауской области с ее динамичным приростом населения. Президент обозначил большие задачи перед акимом региона, — сказал Руководитель Администрации Президента.

Как сообщил Айбек Дадебай, перед акиматом поставлены задачи по улучшению инвестиционного климата, созданию новых производств, развитию транспортно-логистического и туристического потенциала, обеспечению жителей качественной питьевой водой, модернизации инфраструктуры, решению экологических проблем, оптимизации строительной отрасли.

В завершение Айбек Дадебай пожелал Нурдаулету Килыбаю успехов в реализации всех возложенных на него Президентом задач на благо жителей области. Руководитель Администрации Президента также выразил благодарность бывшему акиму региона Нурлану Ногаеву за проделанную работу.