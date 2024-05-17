Айдос Майлыбаев назначен прокурором Мангистауской области

По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом Генерального Прокурора от 17мая 2024 года государственный советник юстиции 3 класса Майлыбаев Айдос Серикханович назначен прокурором Мангистауской области, передает агентство Kazinform.

Айдос Майлыбаев трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2001 году с должности помощника прокурора города Тараз Жамбылской области.

В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области.

До назначения на новую должность являлся прокурором Акмолинской области более 4 лет.

Майлыбаев А.С. за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и орденом «Айбын» 2 степени.