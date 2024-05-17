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    17:18, 17 Май 2024 | GMT +6

    Айдос Майлыбаев назначен прокурором Мангистауской области

    тағайындау
    Фото: ҚР Бас прокуратурасы

    По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом Генерального Прокурора от 17мая 2024 года государственный советник юстиции 3 класса Майлыбаев Айдос Серикханович назначен прокурором Мангистауской области, передает агентство Kazinform.

    Айдос Майлыбаев трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2001 году с должности помощника прокурора города Тараз Жамбылской области.

    В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области.

    До назначения на новую должность являлся прокурором Акмолинской области более 4 лет.

    Майлыбаев А.С. за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и орденом «Айбын» 2 степени.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Прокуратура Мангистауская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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