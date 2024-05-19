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    01:42, 19 Май 2024 | GMT +6

    Воду пропускают через трассу «Атырау-Урал»

    паводки, дорога
    Фото: кадр из видео

    В связи с большим скоплением воды на 71-м километре автодороги республиканского значения «Атырау-Уральск» (между селами Махамбет, Актогай) в Атырауской области ведутся работы по вскрытию дамбы спецтехникой для пропуска воды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.  

    Вода с пастбищ, разлившаяся в пойме, будет переброшена на западную часть дороги. В работах, проводимых вдоль трассы, задействовано две единицы тяжелой техники. Расстояние от берега реки Жайык до трассы Атырау-Уральск составляет около 6-7 километров.

    — Ситуация стабильная, угрозы подтопления населенным пунктам нет, — сообщили в оперштабе.

    Как сообщалось, из-за опасности подтопления трассу раскопали близ села Сарайшык в Атырауской области.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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