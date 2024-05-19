Воду пропускают через трассу «Атырау-Урал»

В связи с большим скоплением воды на 71-м километре автодороги республиканского значения «Атырау-Уральск» (между селами Махамбет, Актогай) в Атырауской области ведутся работы по вскрытию дамбы спецтехникой для пропуска воды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Вода с пастбищ, разлившаяся в пойме, будет переброшена на западную часть дороги. В работах, проводимых вдоль трассы, задействовано две единицы тяжелой техники. Расстояние от берега реки Жайык до трассы Атырау-Уральск составляет около 6-7 километров.

— Ситуация стабильная, угрозы подтопления населенным пунктам нет, — сообщили в оперштабе.

Как сообщалось, из-за опасности подтопления трассу раскопали близ села Сарайшык в Атырауской области.