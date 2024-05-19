Из-за опасности подтопления трассу раскопали близ села Сарайшык в Атырауской области

В связи с опасностью для населенных пунктов Махамбетского района Атырауской области произведен разрыв дороги на 44-м километре автодороги «Атырау – Уральск». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

В целях ликвидации опасности паводковых вод с сильным течением для населенных пунктов, на 44-м километре трассы «Атырау-Уральск» (в районе Сарайшыка) произведен разрыв дороги. На автотранспорте можно добираться в Уральск через село Х. Ергалиев Исатайского района с выходом в Махамбетский район и далее по трассе «Атырау-Уральск». Также по дороге областного значения «Атырау-Индер» с переходом через мост в районе села Ортакшыл (Махамбетский район) на трассу «Атырау-Уральск».

Из Махамбетского района в город Атырау и обратно можно ездить по трассе «Атырау-Индер» через мост в районе села Ортакшыл.