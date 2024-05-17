Компенсацию за павший во время паводка скот выплачивают в СКО
В Северо-Казахстанской области принимают заявления на выплату компенсаций за павший в период наводнения скот, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации управления сельского хозяйства, падеж 27 голов сельскохозяйственных животных зарегистрировали в Кызылжарском районе. Погибли две головы крупного рогатого скота, семь - мелкого, две лошади, 16 свиней.
- Отдел жилищно-коммунального хозяйства района принимает заявления на возмещение ущерба за павших сельскохозяйственных животных. Комиссией по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера местного масштаба, одобрена выплата за счет бюджетных средств на общую сумму 510 тыс. тенге за три головы животных, зарегистрированных в базе ИСЖ. Средства полностью выплачены. За счет внебюджетных средств, через фонд «Асар», произведена полная выплата за 24 головы, - прокомментировали в управлении.