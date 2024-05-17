Компенсацию за павший во время паводка скот выплачивают в СКО

В Северо-Казахстанской области принимают заявления на выплату компенсаций за павший в период наводнения скот, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации управления сельского хозяйства, падеж 27 голов сельскохозяйственных животных зарегистрировали в Кызылжарском районе. Погибли две головы крупного рогатого скота, семь - мелкого, две лошади, 16 свиней.