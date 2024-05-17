Паводки в Карагандинской области: пяти пострадавшим семьям в Шетском районе купили дома

Всего в Шетском районе было подтоплено 60 домов. Комиссия сделала их техническое обследование и признала аварийными шесть домов. Пяти семьям за счет бюджетных средств купили дома. Они самостоятельно выбрали себе жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Шетского района

Еще один дом строят в отделении Дерипсал Шетского района. Такое решение было принято, потому что в населенном пункте не было жилья на продажу. Площадь нового дома составит 75 квадратных метров.

Фото: акимат Шетского района

В других 54 домах, которые не признаны аварийными, делают ремонт. Жители получили компенсацию как за утерю имущества, так и на ремонт. Также был решен вопрос с возмещением погибшего скота.

Жителям, пострадавшим от паводка, была оказана всесторонняя поддержка как от государства, так и общественников, волонтеров, предпринимателей, АНК.

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики по Карагандинской области также направит гуманитарный груз, который будет доставлен сегодня.