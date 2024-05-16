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    10:39, 16 Май 2024 | GMT +6

    Пострадавших от паводка жителей Кульсары освободят от коммунальных платежей

    коммунальный платеж
    Фото: freepik.com

    По информации акима Жылыойского района Жумабека Каражанова, счета за коммунальные услуги жителям пострадавших домов за апрель, май, июнь выставляться не будут. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Как отметили в штабе, город Кульсары бесперебойно обеспечивается питьевой водой. К электричеству подключено в общей сложности 2870 домов, к газоснабжению 3084 домов, находившихся в зоне подтопления.

    - Жителям сейчас выдаются квитанции на оплату коммунальных платежей (ТБО, электроэнергию, газ и за питьевую воду) за март. Горожане могут оплатить счета в любое удобное для них время, - сообщил Жумабек Каражанов.

    Также, по сообщению акима района, фактов повышения тарифов на коммунальные услуги в городе Кульсары не было.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы ЖКХ Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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