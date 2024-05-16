Пострадавших от паводка жителей Кульсары освободят от коммунальных платежей

По информации акима Жылыойского района Жумабека Каражанова, счета за коммунальные услуги жителям пострадавших домов за апрель, май, июнь выставляться не будут. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как отметили в штабе, город Кульсары бесперебойно обеспечивается питьевой водой. К электричеству подключено в общей сложности 2870 домов, к газоснабжению 3084 домов, находившихся в зоне подтопления.

- Жителям сейчас выдаются квитанции на оплату коммунальных платежей (ТБО, электроэнергию, газ и за питьевую воду) за март. Горожане могут оплатить счета в любое удобное для них время, - сообщил Жумабек Каражанов.

Также, по сообщению акима района, фактов повышения тарифов на коммунальные услуги в городе Кульсары не было.