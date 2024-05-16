До 1 сентября завершат строительство 500 домов в Петропавловске

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов во время пресс-тура показал, какие дома строят для пострадавших от паводка. Расселить людей, оставшихся без жилья, власти намерены до 1 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

В микрорайоне «Солнечный-2» всего построят 500 домов. Первые сто намерены сдать уже к 1 июля, следующие сто домов — до 1августа. Еще 300 домов, которые будет строить столичный домостроительный комбинат, рассчитывают возвести до 1-го сентября. Гауез Нурмухамбетов отметил, что большим подспорьем стало наличие инфраструктуры в новом микрорайоне.

— Наши строительные компании — настоящие патриоты. Они мобилизовали людей, работают ударными темпами, чтобы качественно построить дома до наступления холодов. За каждым домом закреплен технадзор. Если мы строим за счет внебюджетных средств, это не значит, что к качеству не должно быть претензий. Ничего не упрощается. Утром и вечером запускается дрон, чтобы видеть, как продвигается строительство, сколько людей работает на площадках. Тотальный контроль необходим на всех этапах. Строительство идет с 8.00 до 20.30. Отмечу, что строящиеся дома не прибыльные. Строительные компании не получат прибыли, только сработают не в убыток. Поэтому и называю их патриотами, — отметил Гауез Нурмухамбетов.

Стоимость одного дома площадью 80 квадратных метров составляет 24-27 млн тенге. Цена сложилась с учетом имеющегося проекта и собственного производства материалов. Некоторые элементы убрали, в частности кирпич. Дом будет оштукатерен. Дополнительно предусмотрен забор, хозпостройка, тропинка из брусчатки. Инженерные коммуникации подведены, все счетчики установят. Участок возле дома составляет 10 соток.

— Конечно, будет нагрузка на дороги. Необходимы здесь детские сады, школы. Есть проект детальной планировки до 2036-го года. Предусмотрены все объекты социальной сферы, строительство многоэтажек. Паводок ускорил индивидуальное жилищное строительство здесь, — сказал глава региона.

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев добавил, что уже идут работы с перевозчиками. Налаживают с микрорайоном автобусное сообщение, маршруты удлинят. Из-за удаленности микрорайона от центра города не все пострадавшие готовы сюда переехать. Гауез Нурмухамбетов отметил, что власти знают об этом и предлагают приобрести им квартиры в городе на вторичном или первичном рынке жилья.

— Мы создали пул вторичного и первичного жилья — всего 401 квартира. По меморандуму зафиксировали цены. Чтобы не было спекуляции на рынке жилья, будут составляться оценочные листы по каждой квартире. Можно посмотреть квартиры из пула или найти самостоятельно, но стоимость не должна превышать 22,7 млн тенге, — пояснил аким области.

На месте домов, которые будут сносить, разобьют скверы или высадят деревья. Мусор будет оперативно вывезен и территория облагорожена. Но строить на этом месте новое жилье запретят. То же самое касается и сельских населенных пунктов.

— Вводится запрет на строительство в пойме реки. Законодательно — это 100-метровая зона. Микрорайон Подгора находится гораздо дальше от поймы и, тем не менее, оказался затопленным. Мы вышли в центр с предложением увеличить зону до 1 км. То есть строить на этих участках будет запрещено, — сообщил Г.Нурмухамбетов.

Всего по области во время паводков подтопило 3 898 домов, из них более 2 тысяч — в Петропавловске.