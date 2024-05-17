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    10:19, 17 Май 2024 | GMT +6

    Председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК подозревается в системном получении взяток

    взятка, коррупция
    Фото: Kazinform

    Антикор завершил расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства по подозрению в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство. Об этом передает агентство Kazinform.

    Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.

    — Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны. Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит, — сообщили в Антиокррупционной службе.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

     

    Теги:
    Коррупция Закон и право Минсельхоз Взятка Антикор
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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