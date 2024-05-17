Председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК подозревается в системном получении взяток

Антикор завершил расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства по подозрению в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство. Об этом передает агентство Kazinform.

Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.

— Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны. Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит, — сообщили в Антиокррупционной службе.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.