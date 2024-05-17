Воду через каналы перенаправляют в Каспий в Махамбетском районе
Аким Махамбетского района Атырауской области Кайрат Нурлыбаев рассказал о ситуации в районе в условиях паводковой опасности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.
Чтобы избежать опасности паводка, сейчас в Махамбетском районе ведутся работы по перенаправлению воды в Каспийское море, используя каналы.
— Все каналы на территории Махамбетского района наполены водой. Тем не менее, проводится работа по перенаправлению воды в море путем разрывов вдоль каналов, направлению воды в овраги, используя старицы. Из-за опасности размыва паводковой водой автодороги республиканского значения «Атырау-Уральск» был произведен разрыв дороги на 56-м километре трассы. Сейчас вода пропускается через это разрыв. Эта мера была предпринята с целью защитить населенные пункты от подтопления паводковой водой, — отметил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.