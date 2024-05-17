РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:23, 17 Май 2024 | GMT +6

    Воду через каналы перенаправляют в Каспий в Махамбетском районе

    паводки, Атырауская область
    Фото: кадр из видео

    Аким Махамбетского района Атырауской области Кайрат Нурлыбаев рассказал о ситуации в  районе в условиях паводковой опасности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    Чтобы избежать опасности паводка, сейчас в Махамбетском районе ведутся работы по перенаправлению воды в Каспийское море, используя каналы.

    — Все каналы на территории Махамбетского района наполены водой. Тем не менее, проводится работа по перенаправлению воды в море путем разрывов вдоль каналов, направлению воды в овраги, используя старицы. Из-за опасности размыва паводковой водой автодороги республиканского значения «Атырау-Уральск» был произведен разрыв дороги на 56-м километре трассы. Сейчас вода пропускается через это разрыв. Эта мера была предпринята с целью защитить населенные пункты от подтопления паводковой водой, — отметил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев. 

    Теги:
    Атырауская область Каспийское море Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Вода Режим ЧС Видео Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!