Воду через каналы перенаправляют в Каспий в Махамбетском районе

Аким Махамбетского района Атырауской области Кайрат Нурлыбаев рассказал о ситуации в районе в условиях паводковой опасности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Чтобы избежать опасности паводка, сейчас в Махамбетском районе ведутся работы по перенаправлению воды в Каспийское море, используя каналы.