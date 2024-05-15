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    17:54, 15 Май 2024 | GMT +6

    В Антикоре опровергли информацию о возбуждении уголовного дела против Багдата Мусина

    Багдат Мусин
    Фото: Kazinform

    В Агентстве РК по противодействию коррупции прокомментировали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В настоящее время в производстве Агентства по противодействию коррупции и его территориальных подразделений уголовных дел в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Б.Б. не имеется, — заявили в ведомстве.

    Ранее информация о заведенных в отношении Мусина уголовных делах распространилась в соцсетях.

    Напомним, 30 апреля указом Главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    Корреспондент Kazinform рассказала, чем он запомнился на этой должности.

    Позже вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек прокомментировал отставку Мусина.

    Теги:
    Багдат Мусин Казахстан Закон и право МЦРИАП Антикор
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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