В Антикоре опровергли информацию о возбуждении уголовного дела против Багдата Мусина

В Агентстве РК по противодействию коррупции прокомментировали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время в производстве Агентства по противодействию коррупции и его территориальных подразделений уголовных дел в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Б.Б. не имеется, — заявили в ведомстве.

Ранее информация о заведенных в отношении Мусина уголовных делах распространилась в соцсетях.

Напомним, 30 апреля указом Главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Корреспондент Kazinform рассказала, чем он запомнился на этой должности.

Позже вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек прокомментировал отставку Мусина.