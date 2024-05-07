Почти четыре года Багдат Мусин возглавлял Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Чем он запомнился на этой должности, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Мусин Багдат Батырбекович родился в 1983 году в Экибастузе Павлодарской области. Окончил Университет имени С. Демиреля по специальности «программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники» в 2004 году и Казахский институт правоведения и международных отношений в 2006 году.

Трудовую деятельность начал в АО «Национальные информационные технологии». Работал в министерствах юстиции, связи и информации, транспорта и коммуникаций. В апреле 2014 года стал председателем правления АО «НИТ», позже возглавил АО «Казпочта» (2014-2017).

В 2018 году Мусин занял должность председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Позже стал заместителем председателя правления строительного холдинга Bi Group. В 2020 году — советником Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям. Затем работал первым заместителем министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, председателем Межгосударственного совета по космосу (2021).

С сентября 2020 года — министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В апреле 2023 года Багдата Мусина переназначили на должность министра МЦРИАП.

Радиофобия

Заняв должность главы Минцифры, Багдат Мусин начал активную работу по проведению интернета в селах и разъяснительную работу против радиофобии. Министр не раз комментировал вызывавший споры вопрос возможного вреда здоровью от установки интернет-станций.

В сентябре 2020 года министр снова заявил о препятствии к установке базовых станций со стороны жителей некоторых жилых домов в Астане из-за радиофобии.

Переход на 5G

Также в 2020 году Багдат Мусин анонсировал переход на 5G в Астане, Алматы и Шымкенте. Само внедрение и развитие мобильной связи нового поколения началось в 2023 году.

Позже министр заявил, что к 2027 году охват каждого города республиканского значения связью 5G составит 75%, а охват областных центров — 60%. Каждый год планировалось вводить по 780 базовых станций связи.

Экономия Интернета

В июле 2023 года Багдат Мусин сравнил ценность Интернета и воды. Он призвал казахстанцев экономить Интернет, а приезжая домой, переключаться на wi-fi.

— Давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет дорогой. Когда домой приходите, надо к wi-fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии. Воду надо экономить? Без воды человек не может жить? Но ее надо экономить, вы с этим согласны, — обратился тогда министр к журналистам в кулуарах Правительства.

Качество связи в Астане

Также летом 2023 года Глав государства Касым-Жомарт Токаев попросил Багдата Мусина объяснить причины слабого интернета и сотовой связи в Астане.

— Стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. Это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы, — ответил тогда Багдат Мусин.

Позже министр заявил, что казахстанцы заслуживают более высокого качества Интернета. Он добавил, что министерство не вмешивается в деятельность операторов мобильной связи, однако из-за жалоб от населения МЦРИАП проверяет модернизацию оборудований.

В январе 2024 года Мусин сообщил об улучшении качества связи в столице. Однако он отметил, что проблема решена только на 50%.

Интернет Илона Маска

В октябре 2023 года на брифинге в рамках международного форума «Digital Bridge 2023» Б. Мусин сообщил, что компания Илона Маска в течение полугодия обеспечит интернетом 2 тысячи сельских школ страны.

В феврале 2024 года использование StarLink узаконили в Казахстане, после чего в страну прибыло 500 единиц оборудования.

Так, Туркестанская область начала одной из первых подключаться к спутниковому интернету Илона Маска в апреле 2024 года. В этом же месяце представители американской компании SpaceX посетили одну из школ, подключенных к Starlink, в селе Шубар Акмолинской области.

Аналог ChatGPT

В начале февраля 2024 года на форуме Digital Almaty 2024 министр Багдат Мусин сообщил, что в этом году в Казахстане начали разработку аналога ChatGPT, который позволит круглосуточно оформлять документы граждан и получать ответы на все вопросы.

— Мы хотим, чтобы наши граждане не утопали в инструкциях, как нажимать те или иные кнопки, а просто в режиме человеческого общения получали государственные сервисы и осуществляли все необходимое для их жизнедеятельности, — сказал министр.

Он добавил, что разработка будет переводиться на казахский язык. В министерстве работают над созданием LLM (языковая модель) казахского языка.

YouTube Premium

В марте 2024 года на своей странице в Telegram Багдат Мусин рассказал, что для казахстанцев теперь станет доступен сервис YouTube Premium. Министр добавил, что также обсуждаются возможности по развитию цифровой экономики и поддержке местных контент-создателей в Казахстане.

Нацпроект «Доступный интернет»

Буквально за неделю до своей отставки министр в Telegram-канале сообщил о том, что сегодня ведомство работает над реализацией Национального проекта «Доступный интернет». Его задача — обеспечить каждого жителя Казахстана качественным и доступным интернетом более 100 Мбит/с.

В рамках реализации Нацпроекта планируется строительство местной сети связи в сельских населенных пунктах посредством субсидирования. Операторы связи за счет собственных средств строят ВОЛС в селах, а Комитет телекоммуникаций после завершения строительства возмещает 50% их капитальных затрат. По словам Мусина, поддержка малых и средних операторов связи позволит довести высокоскоростной интернет до 400 тыс домохозяйств или 1,2 миллиона жителей.

Утечки данных казахстанцев

Стоит также отметить, что некоторые казахстанцы связывают отставку Багдата Мусина с участившимися случаями утечки персональных данных в Казахстане.

Напомним, 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными были опубликованы материалы одной из хакерских группировок, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев, датированные 2019–2022 годом. В середине марта в МЦРИАП сообщили, что нашли хакеров, которые слили личные данные казахстанцев в Китае. 1 апреля стало известно, что Казахтелеком и Air Astana наказали за утечку.

Позже 5 марта 2024 года АО «Государственная техническая служба» была также обнаружена утечка более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.

Ранее вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек прокомментировал отставку главы ведомства Багдата Мусина.