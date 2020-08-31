От интернет-станций вреда нет – Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр, и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал вызывавший споры вопрос возможного вреда здоровью от установки интернет-станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы предоставить людям качественный интернет, мы протянули 20 тысяч километров оптоволоконных линий по республике. Чтобы доставить интернет в сельские дома, нужно много станций. Поэтому они и устанавливаются», - сказал Багдат Мусин во время онлайн-эфира.

По его словам, через эти станции и предоставляется мобильный интернет 4G.

«В таких селах есть 4G-интернет, население сможет подключиться к мобильному интернету со всеми мобильными устройствами, десктопами, ноутбуками», - заверил спикер.

Он заявил, что до конца года в 928 селах будут установлены базовые станции. В настоящее время таковых около 60.

«В пригородных селах есть интернет, но проводного интернета нет. Чтобы его провести, нужно много средств. Поэтому мы используем радиоинтернет. Для улучшения качества радиоинтернета необходимо установить большое количество базовых станций. Но тут есть одна проблема. Например, в Нур-Султане есть микрорайон Family Village, коттеджи. Но две-три семьи в Family Village написали письмо в акимат и попросили удалить базовые станции из кондоминиумов. Поэтому, чтобы обеспечить доступ к интернету Family Village, мы сейчас вынуждены просить земельный участок от BI Group и установить там базовую станцию», - отметил Багдат Мусин.

Б. Мусин признал, что много вопросов имеется к установке интернет-станций от жильцов многоэтажных домов.

«Пользуясь этой студией, хочу прокомментировать так называемую радиофобию. Не надо бояться. В настоящее время существует ряд вопросов, которые необходимо решить. Интернет-станции не вредны и полностью соответствуют эпидемиологическим нормам. От них столько же вреда, сколько и от микроволновой печи», - заключил он.