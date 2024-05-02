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    13:09, 02 Май 2024 | GMT +6

    Отставку Багдата Мусина прокомментировал вице-министр цифрового развития

    Асхат Оразбек
    Фото: Минцифры РК

    Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек прокомментировал отставку главы ведомства Багдата Мусина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — У нас также, как и у вас, нет подробной информации. Мы узнали об этом ровно тогда, когда он подал в отставку, — сказал А. Оразбек на брифинге в Сенате.

    Журналисты также попросили вице-министра ответить на вопрос, связана ли его отставка с какими-либо инцидентами.

    — Насколько я знаю, нет. Я думаю, что оценку работе министра дает народ и руководство. Он профессионал, отрасль свою знает, тем более он вырос в этой отрасли. Это человек, который знал и знает свое дело, — отметил А. Оразбек. — Это субъективная оценка. Для кого-то может был строгим, и это было хорошо. Я могу говорить только о себе. У меня с ним были хорошие рабочие отношения.

    Теги:
    Багдат Мусин Сенат Отставки Комментарий
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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