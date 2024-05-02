Отставку Багдата Мусина прокомментировал вице-министр цифрового развития

— У нас также, как и у вас, нет подробной информации. Мы узнали об этом ровно тогда, когда он подал в отставку, — сказал А. Оразбек на брифинге в Сенате.

Журналисты также попросили вице-министра ответить на вопрос, связана ли его отставка с какими-либо инцидентами.

— Насколько я знаю, нет. Я думаю, что оценку работе министра дает народ и руководство. Он профессионал, отрасль свою знает, тем более он вырос в этой отрасли. Это человек, который знал и знает свое дело, — отметил А. Оразбек. — Это субъективная оценка. Для кого-то может был строгим, и это было хорошо. Я могу говорить только о себе. У меня с ним были хорошие рабочие отношения.