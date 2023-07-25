Багдат Мусин посоветовал казахстанцам экономить Интернет как воду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сравнил ценность Интернета и воды. Он призвал экономить Интернет, а приезжая домой, переключаться к wi-fi, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет дорогой. Когда домой приходите, надо к wi-fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии. Воду надо экономить? Без воды человек не может жить? Но ее надо экономить, вы с этим согласны», - обратился министр Багдат Мусин к журналистам в кулуарах Правительства.

По словам Багдата Мусина, Интернет - тоже исчерпаемый ресурс.

«Если вам нужно провести технический ликбез, то я готов. Интернет - исчерпаемый ресурс, потому что базовая станция подключает определенное количество мобильных устройств. Если свыше определенного количества мобильные устройства подключаются, то понятно, связь начинает деградировать. А чтобы вторую базовую станцию установить, нужны значительные инвестиции. А инвестиции откуда берутся? Экономика так построена, что каждый за что-то платит», - добавил Багдат Мусин.