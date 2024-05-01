Багдат Мусин освобожден от должности главы Минцифры РК

Указом Главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Багдат Мусин родился в 1983 году в городе Экибастузе Павлодарской области.

Окончил в 2004 году Университет имени С. Демиреля по специальности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники» (Высшее GPA 3,3 из 4), в 2006 году - Казахский институт правоведения и международных отношений (2004-2006), специализация «Правовед».

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