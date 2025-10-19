Первое заседание по реформе Парламента, мораторий, победы в спорте — итоги недели в Казахстане

Старт парламентской реформы

Неделю открыло первое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе, на котором выступил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Полный текст его выступления можно прочитать по ссылке.

Фото: Акорда

Напомним, 8 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В ходе выступления он предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным. По словам Главы государства, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию.

Глава государства сравнил Парламентскую реформу с принятием новой Конституции. Изменения затронут около 40 статей основного закона. После этого необходимо будет привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов.

Президент отметил также, что, возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov.

В ходе своего выступления Президент выразил уверенность в том, что многопартийность будет стимулировать развитие политического диалога. Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что все предложения от казахстанцев, поступающие через порталы е-Otinish и е-Gov по реформе, нужно будет проанализировать и изучить.

День спасателя: государственные награды и слова признательности

Сегодня спасатели страны отмечают свой профессиональный праздник. Накануне Президент вручил государственные награды представителям МЧС за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Глава государства поздравил спасателей, отметив стратегическую значимость сферы гражданской защиты для нашей страны. Президент напомнил, что именно на плечи спасателей ложилось самое тяжелое бремя природных катастроф, с которыми сталкивалась наша страна в последние годы. В целом сотрудники МЧС за последние пять лет спасли жизни около 225 тысяч человек.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет большое внимание укреплению сферы гражданской защиты. «Профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в нашей стране», — подчеркнул Президент.

Встречи на высшем уровне

На минувшей неделе у Президента также было несколько важных встреч. Так, Глава государства принял председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова, который проинформировал о текущей деятельности Палаты. В настоящее время принято и направлено в Сенат 15 законов. Находятся на рассмотрении Палаты 77 законопроектов. Строительный, Цифровой кодексы и Закон «О банковской деятельности» планируется принять до конца текущего года. Также ведется работа над законопроектами о выборах, защите прав потребителей, профилактике правонарушений. Депутатами инициированы поправки в закон о местном государственном управлении и самоуправлении, проекты законов по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, развития наукоемких территорий, охраны объектов историко-культурного наследия, государственной поддержки садоводческих товариществ.

Фото: Акорда

Президент также провел встречу с членами Парламентской группы дружбы «Швейцария — Казахстан». Была отмечена важная роль парламентской дипломатии в укреплении взаимопонимания и наращивании двустороннего сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества между Астаной и Берном, а также вопросы координации усилий в рамках международных организаций.

Фото: Акорда

Также Глава государства принял председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в финансово-банковской и инвестиционной сферах.

Фото: Акорда

Президент встретился и с акционером компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, который проинформировал его об итогах текущей деятельности компании и планах на предстоящий период. Касым-Жомарт Токаев поздравил Вагита Алекперова с 30-летием успешной деятельности компании в Казахстане.

Фото: Акорда

Еще одна встреча состоялась у Главы государства с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Баньку. Президент отметил важную роль Всемирного антидопингового агентства как ключевого института в глобальной системе борьбы с допингом в спорте. В свою очередь президент WADA Витольд Банька выразил признательность за поддержку Казахстаном инициатив агентства и отметил высокий уровень взаимодействия с национальными спортивными структурами.

Фото: Акорда

Глава государства принял и председателя правления АО НАК „Казатомпром“ Меиржана Юсупова. Президент заслушал отчет об итогах деятельности компании за девять месяцев 2025 года. Как было отмечено, в рамках реализации Послания „Казатомпром“ ведет системную работу по геологоразведке и увеличению минерально-сырьевой базы страны.

Фото: Акорда

Еще один визит преподнес Генеральный секретарь Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухику. Президент отметил значительный потенциал для совместных проектов Казахстана и ISO в таких областях, как цифровая трансформация и устойчивое развитие. В свою очередь, Серхио Мухика высоко оценил усилия Казахстана по развитию национальной системы стандартизации и цифровых технологий и выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества и развитии новых направлений совместной работы.

Фото: Акорда

Результаты социально-экономического развития и мораторий на цены

На заседании Правительства рассмотрены результаты социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года. Премьер-министр РК Олжас Бектенов напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании по вопросам повышения качества экономического развития поручил обеспечить укрепление макроэкономической устойчивости, повышение благосостояния граждан и принять меры по снижению инфляции.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Так, по итогам 9 месяцев 2025 года доходы государственного бюджета составили 17,3 трлн тенге или 102% к плану. Основными факторами неисполнения отдельных показателей министр назвал высокую волатильность мировых цен на нефть, а также сохраняющуюся нестабильную геополитическую ситуацию, которая влияет на логистические издержки бизнеса.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что акимам отстающих регионов необходимо приложить максимум усилий для улучшения социально-экономической ситуации. Акимы областей Абай, Улытау и Атырауской области, где наблюдается отставание по основным макропоказателям, доложили о принимаемых мерах для улучшения уровня социально-экономического развития.

Между тем, рост объемов торговли наблюдается во всех регионах Казахстана. Наибольший вклад внесли Алматы, Астана, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области. Всего за 9 месяцев текущего года индекс физического объема торговли в стране составил 108,8%, что в номинальном выражении — 52,8 трлн тенге.

Президент поручил Премьер-министру страны Олжасу Бектенову представить план мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной Правительством программы экономических реформ в интересах граждан. Правительству надлежит внести коррективы и принять решения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата, а также оздоровление экономической ситуации в стране.

Также Премьер-министр провел совещание с участием членов Правительства, руководителей других государственных органов и организаций по вопросу исполнения поручения Главы государства об упорядочении хода реализации программы экономических реформ в интересах граждан.

Фото: Правительство РК

По итогам совещания с 16 октября текущего года вводится мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. С 16 октября текущего года приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца 1 квартала 2026 г. Для недопущения роста цен на социально-значимые продовольственные товары будет активизирована работа стабилизационных фондов. Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться «с чистого листа», что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса отмену налоговых проверок, отмену камерального контроля, отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными, отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.

За правопорядок будут отвечать акимы

Также на минувшей неделе Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции». Ранее депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан». По Соглашению граждане двух стран на равных основаниях имеют право въезда, выезда, транзита, передвижения и пребывания на территории государства другой стороны на срок до 90 суток со дня пересечения государственной границы государства въезда.

Также в Казахстане разрабатывают новый закон, который поможет предотвратить преступления. Он объединяет пять действующих законов и предусматривает создание единого координационного центра.

Коллаж: Kazinform/Freepik/Gov.kz

Кроме того, Мажилис ратифицировал Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года. Цель протокола — защитить здоровье и благополучие людей за счет рационального управления водными ресурсами и предотвращения заболеваний, связанных с водой.

Также на минувшей неделе Мажилис ратифицировал Соглашение между Казахстаном и Россией о деятельности Костанайского филиала Челябинского государственного университета. Стороны подписали документ 27 ноября 2024 года в Астане. Ратификация создает правовую основу для полноценной работы филиала и укрепляет долгосрочное сотрудничество Казахстана и России в сфере высшего образования.

Мажилис также рассмотрел новый закон о профилактике правонарушений с двумя пакетами сопутствующих ему поправок. Ключевая роль в профилактике будет закреплена за акиматами, которые организуют работу с уязвимыми слоями населения и молодежью, а также координируют действия государственных органов.

КоАП дополняется новым видом административной ответственности «за размещение и распространение противоправного контента». Наказывать за противоправный контент в Казахстане будут только по решению суда.

Также Министерство внутренних дел РК предложило наделить председателей ОСИ функциями по профилактике правонарушений. Они вправе осуществлять такие функции, как угроза безопасности и оценка поведения человека на предмет его склонности к правонарушениям.

Согласно новому закону о профилактике правонарушений за правопорядок обяжут отвечать акимов. Так, вводится солидарная ответственность: акимов — за состояние правопорядка в регионе, госорганов — за профилактику по компетенции, маслихатов — по заслушиванию их отчетов.

Апелляционный процесс по делу «Дикого Армана» и повторный суд над 12 сотрудниками КУИС

Продолжается рассмотрение нескольких громких уголовных дел. Так, апелляционный суд отказал в рассмотрении дела руководителя подрядной организации, создавшего в парке Победы в Атырау статую, упавшую на 7-летнюю девочку. Приговор оставлен без изменения.

В громком процессе над 12 сотрудниками акмолинского КУИС, обвиняемых в пытках, начался допрос свидетелей. Дело рассматривается под председательством судьи СМУС Сагдат Сеитовой и присяжных заседателей.

Агентство по финансовому мониторингу РК возбудило уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых по статье 214, часть 1 УК РК — незаконное предпринимательство. В АФМ материалы поступили после рассмотрения апелляции в суде.

Коллаж: Kazinform

Тем временем, в Алматы стартовал апелляционный процесс по делу Армана Джумагельдиева, известного как «Дикий Арман», ранее приговоренного к 20 годам лишения свободы.

В Павлодаре завершено расследование уголовного дела в отношении матери, выбросившей детей из окна. По информации полиции, уголовное дело для изучения направлено в прокуратуру. Тем временем, в отношении подозреваемой избрана принудительная мера медицинского характера с помещением в Павлодарский областной центр психического здоровья.

500 шапанов из Улытау стали очередным рекордом страны

Айбек Калиев завоевал главную награду республиканского айтыса «Адамзаттың бәрін сүй!». В мероприятии приняли участие 14 акынов изо всех регионов страны. По итогам двухдневного итогового айтыса главная награда и звание обладателя «Алтын домбыра» завоевал Айбек Калиев, которому был вручен сертификат на квартиру в Астане.

Жанааркинский район области Улытау вновь отличился особым достижением. Впервые в Казахстане швеи одного района сшили 500 одинаковых шапанов с национальным орнаментом, характерным для этого региона, и вошли в Книгу рекордов страны. Эту его идею воплотить в жизнь помогла жительница района Эльмира Ержанова. По её словам, в работе участвовали всего 17 швей, которые в общей сложности сшили около тысячи шапанов. Из них 500 вошли в рекордный проект, около 400 были подарены домам престарелых, а оставшиеся вручены гостям в качестве сувениров.

Фото: Кайсар Сейпишев

Димаш Кудайберген выступил 14 октября на Almaty Arena с песнями авторов из Франции и США, из Турции и Казахстана. Как композитор он также представил свое новое произведение «Самғау».

Смерть нападающего клуба «Хан-Тенгри» и третья победа на Чемпионате Мира Давида Дегтярева

В мире спорта на минувшей неделе было несколько ярких достижений, но и серьезная утрата. Так, в Казахстанской федерации футбола сообщили о кончине 19-летнего нападающего клуба «Хан-Тенгри» Диаса Тулеу. В ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами. На 62-й минуте во время атаки своей команды игрок «Хан-Тенгри» Диас Толеу лег на газон. К нему вышел доктор. Вскоре игрока унесли на носилках. Администрация футбольного клуба «Хан-Тенгри» и Казахстанская федерация футбола (КФФ) выступили с официальным заявлением в связи с трагической гибелью одного из игроков Диаса Толеу. В клубе «Хан-Тенгри» заявили, что медицинская помощь игроку была оказана оперативно. Также они заверили, что находятся в тесном взаимодействии с компетентными органами и Федерацией.

Фото: instagram.com/birinshiliga

Что касается достижений, то Марат Байкамуров стал победителем турнира «Қазақстан Барысы — 2025» в Астане. В финальной схватке он одолел Ерасыла Кажыбаева из области Абай — победителя прошлогоднего турнира. За звание сильнейшего борца страны боролись 43 спортсмена, представляющие все регионы Казахстана.

Тем временем параволейболисты Казахстана продолжают победную серию на Кубке мира. Так, сборная Казахстана по волейболу сидя одержала очередную убедительную победу, обыграв команду Франции со счётом 3:0. Казахстанская спортсменка Раушан Койшибаева завоевала золотую медаль по пара пауэрлифтингу на ЧМ в Каире.

А казахстанский спортсмен Давид Дегтярев, выступающий в паралимпийском пауэрлифтинге, стал трехкратным чемпионом мира. Кроме того, результат Дегтярева является новым рекордом Азии. Первую награду мировых первенств Дегтярев выиграл еще в 2021 году в Тбилиси, а вторую — 14 октября 2025 года в Египте.