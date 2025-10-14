Рост объемов торговли наблюдается во всех регионах Казахстана

По словам министра, рост наблюдается во всех регионах страны. Наибольший вклад внесли Алматы, Астана, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области. На долю этих пяти регионов приходится 71,3% совокупного объема торговли, или 37,6 трлн тенге.

— Таким образом, основные центры деловой активности и потребления формируют ключевое направление развития торгового сектора, где сосредоточены инфраструктура логистики, цифровые сервисы и дистрибуционные мощности, — отметил Шаккалиев.

В структуре отрасли оптовая торговля занимает 66,4%. Ее объем составил более 35,1 трлн тенге, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной рост обеспечили сырьевые непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения, доля которых занимает порядка 82%.

При этом, по словам министра, отмечается незначительное сокращение в сентябре объемов реализации сырой нефти и природного газа. Объемы планируют восполнить в следующих месяцах.

Розничная торговля также демонстрирует устойчивый рост.

— ИФО составил 107,1%, объем оборота достиг 17,5 трлн тенге, что на 2,6 трлн тенге больше прошлого года. Рост обеспечен как за счет непродовольственных +1,7 трлн тнг, так и продовольственных +0,9 трлн тенге товаров. Реализация через торговые предприятия увеличилась на 6,7%, через индивидуальных предпринимателей, включая лиц, работающих на рынках, более чем на 8,1%. В разрезе регионов в тройку лидеров по объемам розничного оборота вошли Алматы (32,8%), Астана (14%) и Карагандинская (7,3%) область, — проинформировал Шаккалиев.

Кроме того, за 9 месяцев 2025 года объем онлайн-продаж составил около 2,7 трлн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года (2,1 трлн тенге).