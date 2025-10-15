В Казахстане разрабатывают новый закон, который поможет предотвратить преступления

О том, какие изменения ждут систему и зачем расширяют круг участников профилактики, Kazinform рассказал руководитель рабочей группы, депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.

— В чем суть законопроекта, и какие задачи он призван решать?

— Во-первых, законопроект объединяет пять однородных действующих законов в один. Он направлен на формирование целостной системы предупреждения правонарушений и укрепление правопорядка. Этим документом мы увеличиваем количество субъектов профилактики с 13 до 26 — для более эффективной работы именно по предупреждению правонарушений.

Главная цель законопроекта — снизить уровень правонарушений, повысить общественную безопасность и обеспечить согласованные действия всех участников профилактики. Для этого создается единый координационный центр, который будет регулировать их взаимодействие.

По словам депутата, центральный уполномоченный орган будет находиться в Астане, а в регионах — местные исполнительные органы.

Если ранее действовали пять отдельных профильных актов — «О профилактике правонарушений», «О профилактике бытового насилия», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» — то теперь они объединяются в единый закон «О профилактике правонарушений».

— Вы упомянули, что количество субъектов увеличено с 13 до 26. Кто теперь войдет в перечень?

— Помимо государственных органов, в него включены институты гражданского общества, ОСИ, адвокатское сообщество, институты по правам человека, Ассамблея народа Казахстана, различные общественные и консультационные центры. Все они теперь станут субъектами профилактики правонарушений.

Это важное изменение, поскольку действовавший с 2010 года закон сыграл положительную роль, но был чрезмерно ориентирован на МВД.

При этом такие сферы, как социальная, образовательная, медицинская, были представлены недостаточно. Теперь же в законопроект включена и виктимологическая профилактика. Новый документ устраняет существовавшие пробелы и меняет подход: акцент смещается от репрессивных мер к социально-профилактическим.

Почему мы расширили перечень субъектов? Каждый государственный орган — будь то министерство здравоохранения, культуры или просвещения — теперь будет вовлечен в профилактическую работу в рамках своей компетенции. И самое главное — создается единый координационный центр. Это важно, потому что до сих пор 13 субъектов работали разрозненно, без подчиненности и единого подхода. Новый центр будет заниматься аналитикой, мониторингом и выработкой общих подходов к профилактике. То есть теперь все будут двигаться в одном направлении.

— В законопроекте предусмотрена индивидуальная работа с гражданами, склонными к правонарушениям. Что конкретно предполагается?

— Да, теперь у нас будут общие, индивидуальные и специальные меры профилактики. Индивидуальные меры направлены на тех, кто уже проявляет антиобщественное поведение или склонен к правонарушениям. Субъекты профилактики смогут выявлять таких людей, направлять им уведомления, помогать с трудоустройством, организовывать лечение и социальную поддержку. Раньше этого не было, теперь это будет закреплено в законе.

Кроме того, мы расширяем категории лиц, в отношении которых будет проводиться профилактика. Сейчас она охватывает только тех, кто полностью отбыл наказание и у кого судимость снята или погашена. Но статистика показывает, что порядка 70% правонарушений совершают лица, вышедшие условно-досрочно. Теперь под профилактику попадут и они — те, кто имеет неснятую или непогашенную судимость, лица, повторно совершившие административные правонарушения или уголовные проступки.

То есть охват станет стопроцентным. Если орган видит, что у человека сохраняется риск совершения правонарушения, с ним будут работать до тех пор, пока риски не исчезнут.

— Закон усиливает участие граждан в обеспечении общественного порядка. Как именно будет организовано их вовлечение и каким образом поощрят активных участников?

— У нас уже есть институт общественных помощников. Конечно, участие граждан должно стимулироваться. В том числе предусмотрены награждения и денежные вознаграждения за вклад в профилактику правонарушений.

Расширяются и полномочия таких помощников. Если раньше они могли лишь патрулировать, то теперь смогут выявлять риски и помогать определять лиц, склонных к нарушениям. Естественно, все это будет происходить под контролем правоохранительных органов. Они и будут взаимодействовать с общественными помощниками и активными гражданами.

Порядок и размеры поощрений определит межведомственная комиссия при местных исполнительных органах.

— Какие новые подходы предусмотрены для профилактики семейно-бытового насилия, детской безнадзорности и рецидивной преступности?

— Все действующие механизмы сохраняются, просто они будут интегрированы в единый закон. Например, профилактику семейно-бытового насилия будет координировать Министерство культуры и информации, поскольку в его структуре находится Комитет по защите семьи. А в Министерстве просвещения сосредоточена работа по защите прав детей.

— Когда ожидается окончательное принятие документа, и какие изменения граждане почувствуют первыми?

— Завтра законопроект будет рассмотрен в первом чтении. Глава государства поставил задачу принять его до конца года, и мы выполним это поручение. С 2026 года закон вступит в силу. Я уверен, что это станет серьезным шагом в защите прав, свобод и законных интересов граждан. Профилактика — это ведь не последствия, а предупреждение. Наша цель — не допустить правонарушений, а не просто реагировать на них. И я думаю, положительные результаты не заставят себя ждать.

— С какими разногласиями столкнулись при разработке закона? Были ли спорные положения?

— Да, обсуждался вопрос участия граждан в профилактике. Были опасения, что это может привести к злоупотреблениям или ложным обвинениям. Но закон четко регулирует все эти моменты.

Еще один дискуссионный момент касался работы с молодежью. Поэтому мы сделали акцент на ранней профилактике. Ведь в прежних пяти законах, например, не было упоминания о роли Министерства высшего образования, хотя именно оно должно работать с молодежью.

Также сейчас особое внимание уделяется цифровизации. В законопроекте предусмотрено создание цифровой платформы, мобильных приложений и использование искусственного интеллекта для выявления групп риска. Но в действующих законах даже не было Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития среди участников профилактики. Где-то отсутствовало Министерство юстиции. Новый закон все эти пробелы устраняет и расширяет перечень субъектов, чтобы каждый занимался профилактикой по своему направлению.

— Таким образом, новый законопроект устраняет все пробелы, существовавшие ранее?

— Именно так. Это системный документ, который объединяет усилия государства, общества и граждан в предупреждении правонарушений и укреплении правопорядка.

