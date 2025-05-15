Казахстанцев будут поощрять за участие в профилактике правонарушений

Как отметил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, проектом закона также пересмотрены механизмы вовлечения граждан в сферу профилактики, а также меры их стимулирования.

— На сегодня, только органы внутренних дел могут привлекать общественных помощников для охраны общественного порядка. В проекте Закона таким правом наделяются все правоохранительные органы, — сказал Игорь Лепеха.

Также расширяется сфера участия общественных помощников.

— Теперь они не только патрулируют улицы, но и участвуют в организации правовой пропаганды, в работе консультативно-совещательных органов, а также оказывают содействие субъектам профилактики (выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, места их концентрации, обеспечивать охрану общественного порядка в общественных местах при проведении культурно-массовых и развлекательных мероприятий). При этом наиболее активные общественные помощники будут награждаться (благодарность, подарки, государственные награды, почетное звание, денежное вознаграждение) комиссией при местных исполнительных органах, — добавил заместитель министра внутренних дел.

Порядок, виды нарушений и условия выплаты вознаграждений будут определяться акиматами.

Также расширен перечень лиц, склонных к совершению правонарушений, в отношении которых будет применяться индивидуальная профилактика.

— На сегодня из общего количества лиц, совершающих правонарушения, только в отношении 3% ОВД полномочны проводить профилактическую работу. В отношении остальных 97% нет правовых оснований, даже при явных признаках антиобщественного поведения. Более того, период проведения профилактической работы сейчас ограничен сроками погашения судимости либо снятием судебных ограничений. Проектом Закона периодичность профилактического контроля, принимаемые меры профилактики, виды ограничений, а также продление профилактического учета и контроля будет определяться исходя из степени риска совершения правонарушения. Отдельная работа будет проводиться с лицами, совершившими экономические правонарушения. Их реестр будет доступен для населения, — сказал Игорь Лепеха.

На отдельные виды правонарушений вводятся специальные меры профилактики:

детской безнадзорности и беспризорности;

семейно-бытового насилия;

в состоянии опьянения;

рецидивной преступности;

в общественных местах;

экономических правонарушений.

Инструментами профилактики будут:

организация и проведение научных и социологических исследований;

разработка программ и методик по совершенствованию деятельности по профилактике;

устранение причин и условий совершения правонарушений;

проведение профилактических мероприятий.

В отношении подростков предусмотрены специализированные меры: педагогическое сопровождение, вовлечение в социально полезную деятельность, программы по профилактике зависимостей и коррекция поведения. По решению суда возможны индивидуальные ограничения.