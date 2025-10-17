Профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в стране — Касым-Жомарт Токаев

— Пять лет назад было воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям, а финансирование этой отрасли из республиканского бюджета было увеличено в два с половиной раза. Одним словом, были предприняты конкретные и эффективные меры. В частности, было приобретено более 1700 единиц специальной техники, построены 42 пожарных депо и спасательные станции. Началась модернизация районных подразделений по чрезвычайным ситуациям в соответствии с требованиями времени. Приоритетное внимание уделяется работе по улучшению социального положения спасателей. За последние два года заработная плата специалистов МЧС выросла на 77 процентов, кроме того, теперь им выплачивается специальная надбавка. Сотрудники отрасли также получили право на жилищные выплаты и социальные льготы. Данная работа непременно получит свое продолжение. Благодаря этим мерам укрепляется кадровый потенциал сферы гражданской защиты, — отметил Президент.

Глава государства сообщил, что сейчас во всем мире по разным причинам участились природные и техногенные катастрофы. По его словам, особую значимость приобретает подготовка грамотных специалистов, настоящих профессионалов своего дела, иными словами, спасателей нового поколения.

— С этой целью Кокшетауский технический институт был преобразован в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в нашей стране. Государственные органы обязаны принять все меры, чтобы воздать должное сотрудникам служб спасения. Средства массовой информации, деятели искусства могут выступить в качестве пропагандистов этой в высшей степени сложной, опасной профессии, сопряженной со специальной подготовкой по целому ряду специальностей. Настоящие спасатели обладают специфическими знаниями и в военном деле, и в экономике, и в строительстве, и во многих других областях. Среди спасателей немало спортсменов, –подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства отметил, что сотрудники МЧС за последние пять лет спасли около 225 тысяч человек.

Напомним, День спасателя в Казахстане отмечается 19 октября.