    13:04, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент: Сотрудники МЧС за последние пять лет спасли около 225 тысяч человек

    Глава государства поздравил спасателей с профессиональным праздником, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Токаев
    Фото: Акорда

    Отметив стратегическую значимость сферы гражданской защиты для нашей страны, Глава государства выразил признательность героям мирного времени.

    – Первая статья нашей Конституции провозглашает высшими ценностями государства человека и его жизнь. Каждый сотрудник сферы гражданской защиты самоотверженно трудится во имя безопасности страны и благополучия наших граждан. Действительно, быть спасателем – это значит быть постоянно готовым к любой чрезвычайной ситуации, спасать человеческие жизни, невзирая на опасность. Безусловно, это очень почетная и ответственная миссия. Наш народ гордится такими смелыми, мужественными и, самое главное, по-настоящему патриотичными гражданами, как вы. Ваша добросовестная служба – прекрасный пример для подрастающего поколения, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент напомнил, что именно на плечи спасателей ложилось самое тяжелое бремя природных катастроф, с которыми сталкивалась наша страна в последние годы.

    – В прошлом году во время масштабных наводнений вы спасали людей от стихии, эвакуировали их в безопасные места. Вы решительно боролись с лесными пожарами в Костанае, Семее и других регионах. Посещая регионы, где произошли чрезвычайные ситуации, я своими глазами видел ваш поистине героический труд. Поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что благодаря высокому профессионализму и упорному труду специалистов гражданской защиты мы смогли общими силами преодолеть все испытания. В целом, сотрудники МЧС за последние пять лет спасли жизни около 225 тысяч человек. Они также принимали участие в гуманитарных миссиях за рубежом, где вновь доказали свой высокий профессиональный уровень. Тем самым они внесли вклад в повышение международного авторитета нашей страны. В связи с этим сегодня я хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность всем нашим спасателям, – сказал Глава государства.

    Напомним, День спасателя в Казахстане отмечается 19 октября.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев МЧС Акорда Президент Казахстана Дата
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
