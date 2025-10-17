РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:36, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент принял генсекретаря Международной организации по стандартизации

    Глава государства принял Генерального секретаря Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухику, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент принял генсекретаря Международной организации по стандартизации
    Фото: Акорда

    Приветствуя гостя в Акорде, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная организация по стандартизации — это авторитетный институт, формирующий основы глобальной торговли, инноваций и устойчивого развития. 

    Президент принял генсекретаря Международной организации по стандартизации
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил значительный потенциал для совместных проектов Казахстана и ISO в таких областях, как цифровая трансформация и устойчивое развитие. В свою очередь Серхио Мухика высоко оценил усилия Казахстана по развитию национальной системы стандартизации и цифровых технологий, отметив активное участие страны в деятельности организации и готовность к внедрению международных стандартов. Собеседники выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества и развитии новых направлений совместной работы.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают