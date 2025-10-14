Касым-Жомарт Токаев: Парламентская реформа напрямую затрагивает судьбу страны
Президент выступил на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
- Сегодня мы проводим первое заседание Рабочей группы по парламентской реформе. Как известно, на прошлой неделе я подписал Указ о создании этой специальной Рабочей группы. Парламентская реформа – это исключительно важная и ответственная задача, стоящая перед нашей страной. В своем Послании я четко обозначил, что данный вопрос требует всестороннего обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде, а также в Парламенте.
Сегодня на нашем первом заседании присутствуют представители Парламента, Администрации Президента, Правительства и политических партий, юристы, ученые, общественные деятели.Все они – известные в стране граждане, специалисты в различных областях.
Хочу вновь подчеркнуть: парламентская реформа – это вопрос, напрямую затрагивающий судьбу страны и нашего народа. Уверен, что каждый член Рабочей группы, глубоко осознавая возложенную на него историческую миссию, приложит все усилия для активной работы, - отметил Президент РК.
Напомним, 8 сентября т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В ходе выступления Президент предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным.
— Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию. Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам, — добавил Глава государства.