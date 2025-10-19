РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:45, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Айбек Калиев завоевал главную награду республиканского айтыса

    17–18 октября 2025 года в зале Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоялся республиканский айтыс под названием «Адамзаттың бәрін сүй!», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Айбек Калиев завоевал главную награду республиканского айтыса
    Фото: Минкультуры и информации РК

    В мероприятии приняли участие 14 акынов со всех регионов страны. На церемонии открытия с приветственным словом выступил вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Айбек Сыдыков, который огласил поздравительное письмо министра Аиды Балаевой.

    - Айтыс — это зеркало духовного облика нашего народа, священное искусство, дошедшее до нас сквозь века. Бережное отношение к нему, возрождение в духе нового времени и передача молодому поколению - наша общая задача.

    Айбек Калиев завоевал главную награду республиканского айтыса
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Министерство культуры и информации ежегодно реализует масштабные проекты, направленные на популяризацию национального искусства и сохранение преемственности традиций.
    Пусть достижения нашей страны и устремлённость народа к светлому будущему станут вдохновением для сегодняшнего айтыса», - говорится в письме.

    Ведущим мероприятия выступил заслуженный деятель Казахстана Аманжол Алтай, а председателем жюри стал заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Отан» Журсин Ерман.

    Айбек Калиев завоевал главную награду республиканского айтыса
    Фото: Минкультуры и информации РК

    По итогам двухдневного итогового айтыса главная награда и звание обладателя «Алтын домбыра» завоевал Айбек Калиев, которому был вручен сертификат на квартиру в Астане. Первое место занял Бексултан Орынбасар, второе место разделили Нурбол Жауынбаев и Серик Куанган, а третье - Мейрбек Султанхан и Дидар Ками.

    Айбек Калиев завоевал главную награду республиканского айтыса
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Кроме того, акыны, проявившие особое мастерство в финальном туре, были отмечены специальными наградами.

    Айбек Калиев завоевал главную награду республиканского айтыса
    Фото: Минкультуры и информации РК

     

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Видео Национальные традиции
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают