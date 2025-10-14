Жанааркинские мастера вошли в Книгу рекордов Казахстана

Организовал данное мероприятие местный житель Жанаарка Кайсар Сейпишев. По его словам, в рамках проекта они не ограничились только пошивом одежды, но и провели масштабную благотворительную акцию.

— Было переработано 4,5 тонны мяса, забито 22 лошади и несколько кобылиц. Более 500 табаков мяса было роздано детскому дому в городе Жезказган, где воспитываются 200 детей, дому престарелых, в котором проживают около 300 человек, а также передано в реабилитационные центры и медресе Улытауской и Карагандинской областей. Это был подарок в виде годового угощения, — рассказал он.

Кроме того, в Жанааркинском районе мясо раздали 500 семьям. По словам Кайсара Сейпишева, идея проекта родилась из воспоминаний детства.

— С малых лет я носил шапаны, сшитые руками моей матери. Мы всей семьёй и сейчас носим шапаны. Однажды мне пришла мысль — а что, если сшить 500 одинаковых шапанов по образцу маминого? Так появились шапаны небесно-голубого цвета, с единым орнаментом и узором. Можно сказать, это стал бренд Жанаарки, — поделился он.

Эту его идею воплотить в дизнь помогла жительрица района Эльмира Ержанова. По её словам, в работе участвовали всего 17 швей, которые в общей сложности сшили около тысячи шапанов. Из них 500 вошли в рекордный проект, около 400 были подарены домам престарелых, а оставшиеся вручены гостям в качестве сувениров.

Во время официальной регистрации рекорда около 600 жителей Жанаарки надели одинаковые голубые шапаны и одновременно вышли на сцену. Это зрелище стало символом единства, трудолюбия и уважения к традициям региона.

Стоит отметить, что все швеи, участвовавшие в проекте, приобрели ткань сами.

Их труд и сплочённость стали ярким примером бережного отношения к национальному наследию и единства народа.

Ранее сообщалось, что в Туркестане в Книгу рекордов Казахстана попало самое большое саукеле.