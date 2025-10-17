19-летний футболист умер в Алматы: были ли медики на матче, рассказали в ФК «Хан-Тенгри»

Футболисту стало плохо прямо во время матча в Алматы, его унесли на носилках. Но спустя 3 часа КФФ официально сообщила о гибели футболиста.

— Обстоятельства выясняются, вчера ночью в срочном порядке в Алматы вылетели генеральный секретарь КФФ Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований КФФ Бакытжан Пазылхайр. Будет собрана специальная комиссия для расследования инцидента, — рассказали в КФФ.

В УОЗ Алматы отмечали, что в больницу футболиста привезли уже в состоянии клинической смерти.

В клубе «Хан-Тенгри» заявили, что медицинская помощь игроку была оказана оперативно.

— Как и на всех домашних играх на стадионе дежурила бригада скорой помощи. Игроку была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Карета скорой помощи доставила Диаса в больницу в течение четырёх минут, но несмотря на усилия врачей спасти его не удалось, — прокомментировали в ФК «Хан-Тенгри».

В команде также заверили, что находятся в тесном взаимодействии с компетентными органами и Федерацией.