19-летний футболист умер в Алматы: были ли медики на матче, рассказали в ФК «Хан-Тенгри»
Администрация футбольного клуба «Хан-Тенгри» и Казахстанская федерация футбола (КФФ) выступили с официальным заявлением в связи с трагической гибелью одного из игроков Диаса Толеу, передает агентство Kazinform.
Футболисту стало плохо прямо во время матча в Алматы, его унесли на носилках. Но спустя 3 часа КФФ официально сообщила о гибели футболиста.
— Обстоятельства выясняются, вчера ночью в срочном порядке в Алматы вылетели генеральный секретарь КФФ Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований КФФ Бакытжан Пазылхайр. Будет собрана специальная комиссия для расследования инцидента, — рассказали в КФФ.
В УОЗ Алматы отмечали, что в больницу футболиста привезли уже в состоянии клинической смерти.
В клубе «Хан-Тенгри» заявили, что медицинская помощь игроку была оказана оперативно.
— Как и на всех домашних играх на стадионе дежурила бригада скорой помощи. Игроку была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Карета скорой помощи доставила Диаса в больницу в течение четырёх минут, но несмотря на усилия врачей спасти его не удалось, — прокомментировали в ФК «Хан-Тенгри».
В команде также заверили, что находятся в тесном взаимодействии с компетентными органами и Федерацией.
— В ближайшее время будет собрана специальная комиссия, которая детально изучит все факты, чтобы установить истину и предотвратить подобные трагедии в будущем. Расследование пройдет максимально открыто и объективно. Просим представителей СМИ и общественности воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных итогов проверки, — заелючили в ФК «Хан-Тенгри».