РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Смерть футболиста на матче в Алматы: врачи озвучили первые данные

    В Управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, в каком состоянии привезли в клинику 19-летнего футболиста команды «Хан-Тенгри», которому стало плохо прямо во время матча Первой лиги чемпионата Казахстана, передает Kazinform.

    Диас Тулеу
    Фото: instagram.com/birinshiliga

    Как оказалось, в клинику футболист Диас Тулеу попал уже в состоянии клинической смерти.

    - В приемное отделение Центральной городской клинической больницы Алматы привезен пациент 2006 года рождения в состоянии клинической смерти. Пациента привезла медицинская частная скорая помощь, дежурившая на месте. При поступлении пульс и артериальное давление отсутствовали, зрачки были расширены. Медицинская бригада провела реанимационные мероприятия в течение 30 минут, однако, несмотря на предпринятые меры, восстановить признаки жизни не удалось. Констатирована биологическая смерть, - сообщили в УОЗ Алматы.

    Сейчас тело игрока направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

    Отметим, что судя по видеотрансляции, футболисту стало плохо во время матча, его унесли с поля на носилках.  

    Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего.

    Теги:
    Спорт Футбол Врачи Алматы Происшествия
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают