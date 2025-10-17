Смерть футболиста на матче в Алматы: врачи озвучили первые данные

Как оказалось, в клинику футболист Диас Тулеу попал уже в состоянии клинической смерти.

- В приемное отделение Центральной городской клинической больницы Алматы привезен пациент 2006 года рождения в состоянии клинической смерти. Пациента привезла медицинская частная скорая помощь, дежурившая на месте. При поступлении пульс и артериальное давление отсутствовали, зрачки были расширены. Медицинская бригада провела реанимационные мероприятия в течение 30 минут, однако, несмотря на предпринятые меры, восстановить признаки жизни не удалось. Констатирована биологическая смерть, - сообщили в УОЗ Алматы.

Сейчас тело игрока направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Отметим, что судя по видеотрансляции, футболисту стало плохо во время матча, его унесли с поля на носилках.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего.



