19-летний футболист умер в Алматы: его унесли на носилках с поля на матче

На 62-й минуте во время атаки своей команды игрок «Хан-Тенгри» Диас Толеу лег на газон. К нему вышел доктор. Вскоре игрока унесли на носилках — на трансляции видно, что он остается в сознании.

О том, что футболиста нет в живых, КФФ сообщила спустя 3 часа после данного эпизода.

Толеу играл на позиции левого полузащитника, воспитанник «Кайрата». Перешел в «Хан-Тенгри» в прошлом году: 3+6 за 26 матчей первой лиги в 2024 году, один ассист за 19 игр в текущем — плюс три игры в Кубке.

Матч закончился победой «Хан-Тенгри» со счетом 4:0.

Ранее трагически скончался 15-летний футболист «Актобе» Арон Муса.