РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:02, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    19-летний футболист умер в Алматы: его унесли на носилках с поля на матче

    В Алматы во время матча Первой лиги чемпионата Казахстана по футболу между местным «Хан-Тенгри» и гостями из Екибастуза произошла трагедия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    19-летний футболист умер в Алматы: его унесли на носилках с поля на матче
    Фото: freepik

    На 62-й минуте во время атаки своей команды игрок «Хан-Тенгри» Диас Толеу лег на газон. К нему вышел доктор. Вскоре игрока унесли на носилках — на трансляции видно, что он остается в сознании.

    О том, что футболиста нет в живых, КФФ сообщила спустя 3 часа после данного эпизода.

    Толеу играл на позиции левого полузащитника, воспитанник «Кайрата». Перешел в «Хан-Тенгри» в прошлом году: 3+6 за 26 матчей первой лиги в 2024 году, один ассист за 19 игр в текущем — плюс три игры в Кубке.

    Матч закончился победой «Хан-Тенгри» со счетом 4:0.

    Ранее трагически скончался 15-летний футболист «Актобе» Арон Муса.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают