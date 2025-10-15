Процесс над 12 сотрудниками акмолинского КУИС: суд допрашивает свидетелей

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области продолжается рассмотрение громкого уголовного дела в отношении 12 сотрудников КУИС. Дело рассматривается под председательством судьи СМУС Сагдат Сеитовой и присяжных заседателей.

Органом уголовного преследования сотрудники КУИС обвиняются по п. 1 ч. 3 ст. 146 УК РК («Пытки») в применении недозволенных методов воздействия на осужденных лиц, отбывающих наказания в учреждении № 1 города Атбасара. На данный момент суд перешел к допросу свидетелей.

Сегодня онлайн к заседанию не присоединилось учреждение № 1, в котором находятся потерпевшие, желающие принимать участие в процессе. Не смог лично быть и приглашенный свидетель — представитель прокуратуры. Как оказалось, мужчина находится в командировке. Подсудимые заявили ходатайство, желая видеть его в зале суда, а не беседовать дистанционно.

Так, в суде онлайн был заслушан свидетель, работающий в период произошедшего помощником начальника учреждения № 1 ДУИС по Акмолинской области, который в день произошедшего был на дежурстве. По его словам, вечером того дня из режимного отдела поступил материал о применении спецсредств в отношении троих осужденных. Им был составлен рапорт, зарегистрирован факт, а также отправлены спецсообщения в КУИС и прокуратуру, сообщено в отдел полиции Атбасарского района.

— В материале было указано, что были проведены общие воспитательные мероприятия, согласно ст. 104 УИК РК в части работ по благоустройству учреждения и условий проживания. Во время их проведения эти три осужденные препятствовали выполнению законных требований, отказывались выполнять уборку, где они проживают, вели себя агрессивно, — пояснил он причину применения спецсредств.

При этом по прибытии этапа, который был достаточно большой — около 40 человек, никаких спецсредств, по его словам, не применялось, хотя уже тогда осужденные вели себя агрессивно. Установленные камеры видеонаблюдения в учреждении в тот период не работали, потому как в это же время устанавливались дополнительные новые камеры.

Дежурного, по его словам, также подвергли дисциплинарному взысканию.

Добавим, что всего, как уточнили в пресс-службе акмолинского областного суда, предстоит опросить более 40 свидетелей, поэтому процесс затянется еще на несколько месяцев.

Напомним, в 2023 году в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники исправительного учреждения № 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. Тогда по результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии были представлены к отстранению от занимаемых должностей.

В феврале 2025 года в 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в Акмолинской области. Такой вердиктом вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели. Однако прокуратура опротестовала решение суда присяжных. Вскоре приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен. Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

Позже заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жүсіп озвучил позицию прокуратуры по нашумевшей истории о пытках в акмолинской колонии. По его словам, прокуратура будет поддерживать гособвинение и настаивать на вынесении обвинительного вердикта.