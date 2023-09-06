Руководителей ДУИС и колонии отстранят от работы после избиения акмолинского заключенного

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники исправительного учреждения №1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. По результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии представлены к отстранению от занимаемых должностей. 11 сотрудников, причастных к правонарушению, представлены к увольнению по отрицательным мотивам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео жестокого обращения появилось на странице правозащитника Вадима Курамшина в соцсети.

На нем видно, как один из заключенных отказывается мыть санузлы, ссылаясь на запрет своего брата. Тогда мужчина за кадром отдает приказ применить к осужденному спецсредства. Несколько людей в военной форме валят заключенного на пол и бьют палкой, несмотря на его крики и просьбы не делать этого.

«По результатам проведенного служебного расследования решением дисциплинарной комиссии начальник областного департамента уголовно-исполнительной системы и его заместитель, а также начальник колонии представлены к отстранению от занимаемых должностей. Кроме того, 11 сотрудников, причастных к правонарушению представлены к увольнению по отрицательным мотивам из ОВД», - сообщили в КУИС по итогам служебного расследования.

Также досудебное расследование было начато прокуратурой Акмолинской области.

«3 сентября в социальных сетях опубликованы видеоролики о применении силы сотрудниками исправительного учреждения №1 Атбасарского района в отношении осужденных. По факту прокуратурой Акмолинской области начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 146 УК «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки», - отметили в ведомстве.

Между тем, член общественного совета МВД РК Олжас Сыздыков отметил, что применение спецсредств регламентируется четкими инструкциями.

«У контролеров и сотрудников колонии есть четкие инструкции, согласно которым, можно применять спецсредства. В данном случае осужденный не оказывал сопротивление, соответственно, он не представлял угрозу безопасности ни сотрудникам, ни окружающим, ни самому себе. Если он действительно не выполняет требования администрации, как это выглядит на ролике, то к нему должны были быть применены другие меры дисциплинарного воздействия - такие, как строгие условия содержания, изоляция, но ни в коем случае не применение спецсредств. В данном случае это выглядит, как месть, наказание, запугивание», - считает Олжас Сыздыков.