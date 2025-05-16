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    17:00, 16 Май 2025 | GMT +5

    Прокуратура озвучила свою позицию по громкому делу 12 сотрудников КУИС в Акмолинской области

    Громкое дело о пытках в акмолинской колонии, где на скамье подсудимых оказались 12 сотрудников КУИС, будет пересмотрено вновь в составе присяжных заседателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    12 сотрудников КУИС, дело о пытках в колонии Атбасара
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жүсіп озвучил позицию прокуратуры по нашумевшей истории о пытках в акмолинской колонии.

    - Мы поддерживаем гособвинение и будем настаивать на вынесении обвинительного вердикта. Мы и протест вносили. Приговор был отменен. Наша позиция одна, и другой у нас не будет. Но решение останется за присяжными заседателями и судом, - подчеркнул Ерболат Жүсіп.

    Как добавил спикер, дело вновь будет рассматриваться присяжными заседателями, отбор которых уже состоялся.

    Напомним, 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в Акмолинской области. Такой вердикт вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели.  Прокуратура опротестовала решение суда присяжных. Позже приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен. Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения. 

    Теги:
    Пенитенциарная система Суды Прокуратура Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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