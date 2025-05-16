Прокуратура озвучила свою позицию по громкому делу 12 сотрудников КУИС в Акмолинской области

Заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жүсіп озвучил позицию прокуратуры по нашумевшей истории о пытках в акмолинской колонии.

- Мы поддерживаем гособвинение и будем настаивать на вынесении обвинительного вердикта. Мы и протест вносили. Приговор был отменен. Наша позиция одна, и другой у нас не будет. Но решение останется за присяжными заседателями и судом, - подчеркнул Ерболат Жүсіп.

Как добавил спикер, дело вновь будет рассматриваться присяжными заседателями, отбор которых уже состоялся.

Напомним, 12 обвиняемых в пытках сотрудников КУИС были оправданы в Акмолинской области. Такой вердикт вынесли в отношении подсудимых присяжные заседатели. Прокуратура опротестовала решение суда присяжных. Позже приговор в отношении 12 сотрудников КУИС был отменен. Основаниями к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.