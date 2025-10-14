«Дикий Арман» обжаловал приговор: в Алматы начался суд

Информацию о начале слушаний подтвердили в пресс-службе Алматинского суда, отметив, что заседание проходит в закрытом режиме.

Напомним, в январе этого года Арман Джумагельдиев был признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса Республики Казахстан — 262 часть 1, 268 часть 1, 272 части 1 и 2, 28 часть 3–125 часть 3 пункт 1, 126 часть 3 пункт 1.

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

В феврале сообщалось, что в следственном изоляторе Костаная Джумагельдиев причинил себе незначительные ранения. Ему была оказана медицинская помощь, состояние оценивалось как удовлетворительное.

Напомним, Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», взяли под стражу 7 января 2022 года в Алматы.

Расследование в отношении него длилось почти полтора года.

Ранее генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях. Сообщалось, что в те дни он действовал при координации куратора из КНБ.

Кроме того, по данным генпрокурора, члены группировки «Дикого Армана» из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан».