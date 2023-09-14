Идет суд над Кайратом Кудайбергеном и Диким Арманом

В учреждении №72 под Алматы начался суд в отношении экс-депутата маслихата Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых, помимо Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, находятся еще 43 человека.

Запланированное на 10:00 часов слушание, началось в 11:00. Желающих попасть в зал судебного заседания было больше. Однако туда смогли попасть только близкие и общественные защитники подсудимых из-за ограниченного количества мест. Представители СМИ наблюдали за процессом в соседнем кабинете.

В зале судебного заседания присутствовала только малая часть подсудимых, среди которых есть и Кайрат Кудайберген. Арман Джумагальдиев, которого поместили в следственный изолятор КНБ, и другие обвиняемые, приняли участие онлайн.

В ходе судебного процесса многие участники стали жаловаться на плохой звук. В этой связи судебный процесс был прерван на полчаса для устранения технических неполадок.

Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», взяли под стражу 7 января 2022 года в Алматы. 22 апреля стало известно о задержании Кайрата Кудайбергена. Спустя три месяца он лишился депутатского мандата.

Ранее генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях. Сообщалось, что в те дни Арман Джумагельдиев действовал при координации куратора из КНБ.

Кроме того, по данным генпрокурора, члены группировки «Дикого Армана» из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан».

В генеральной прокуратуре также опровергли информацию о причастности российской стороны к задержанию Дикого Армана.

Что касается Кайрата Кудайбергена, то в прокуратуре Алматы отметили, что, по предварительным данным, он вместе с Диким Арманом собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.