Мажилисом принято и направлено в Сенат 15 законов - Ерлан Кошанов

Президент был проинформирован о текущей деятельности Палаты. Как сообщил Ерлан Кошанов, особое внимание депутаты уделяют своевременной и качественной законотворческой поддержке Посланий и поручений Президента по развитию страны.

В настоящее время принято и направлено в Сенат 15 законов. Находятся на рассмотрении Палаты 77 законопроектов. Строительный, Цифровой кодексы и Закон «О банковской деятельности» планируется принять до конца текущего года. Также ведется работа над законопроектами о выборах, защите прав потребителей, профилактике правонарушений. Депутатами инициированы поправки в закон о местном государственном управлении и самоуправлении, проекты законов по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, развития наукоемких территорий, охраны объектов историко-культурного наследия, государственной поддержки садоводческих товариществ.

Законотворческая работа идет открыто с участием общественности, экспертного сообщества и СМИ. Все фракции политических партий активно вносят свои предложения с учетом запросов своего электората. Наиболее значимые законопроекты рассматриваются на заседаниях Общественной палаты.

По словам Спикера, депутаты активно работают над реализацией курса Главы государства по развитию искусственного интеллекта. В конце сентября Мажилисом принят и направлен в Сенат Закон «Об искусственном интеллекте», а также проведены Парламентские слушания с участием отечественных и зарубежных экспертов.

По инициативе депутатов и министерства энергетики в Актау прошел Форум по развитию нефтегазового машиностроения. Принято решение о системном увеличении казахстанского содержания в закупках нефтегазового сектора. Депутаты будут держать этот вопрос на постоянном контроле.

Председатель Мажилиса также проинформировал об итогах работы в рамках парламентской дипломатии. Так, состоялись официальные визиты в нашу страну председателей Великого Государственного Хурала Монголии и Государственного Собрания Венгрии. Активно действуют группы дружбы с парламентами многих стран, выстроен обмен законотворческим опытом, ведется работа по поддержке межгосударственных проектов. Депутаты плодотворно работают по линии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других многосторонних организаций.