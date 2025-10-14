РУ
    14:22, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял акционера компании «Лукойл»

    Глава государства принял акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Фото: Акорда

    В ходе встречи Президент был проинформирован об итогах текущей деятельности компании «Лукойл» в Казахстане и планах на предстоящий период.

    В частности, Главе государства было доложено о ходе реализации крупного совместного проекта по освоению месторождений «Каламкас-море» и «Хазар».

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Вагита Алекперова с 30-летием успешной деятельности компании в Казахстане.

