Смерть 7-летней девочки в парке Атырау: апелляция оставила приговор без изменений

По их словам, стороны позже заключили контракт, а подрядчик предоставил объекту годовую гарантию. Во время карантина статую установила другая подрядная компания.

— Баймукашев не устанавливал статую. Это сделали другие граждане и им не дали юридическую оценку. Представителям акимата не была дана индивидуальная правовая оценка. По контракту мой подзащитный должен был поставить статую на постамент, но установили ее субподрядчики. С заказчиками Баймукашев заключает договор и дает гарантию 12 месяцев. После этого гарантия переходит к заказчикам. Одним словом, Баймукашев только создал статую, — рассказал адвокат подсудимого Сакен Жунусбеков.

В судебном заседании также приняли участие представители потерпевшей стороны. Они считают, что в этом инциденте есть вина и автора бюста — скульптора. Также они сообщили, что не получили уведомления о решении отдельного постановления, вынесенного в отношении представителей акимата, чьи имена указаны в деле.

— Эти скульптуры были установлены с нарушениями и в рамках устного согласия бывшего акима города Атырау Кайрата Оразбаева и его заместителя Улугбека Тиналиева. Ответственность за установку постамента несет Оразбаев. В отношении него и сотрудников акимата Атырау вынесено отдельное постановление суда первой инстанции. Но о том, какое решение было принято нам никто ничего не сообщил. Мы не знаем, возбуждено ли уголовное дело или нет, — сказал адвокат потерпевшей стороны Айбар Косымбаев.

Напомним, инцидент произошел в июне 2024 года. В парке Победы на 7-летнюю девочку упал бюст из-за чего девочка скончалась.

Руководитель подрядного учреждения признан виновным в данном инциденте и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Ему запретили работать в строительной отрасли 3 года. Кроме того, подсудимый обязался в качестве моральной компенсации выплатить каждому из потерпевших по 10 миллионов тенге, возместив расходы на лечение.