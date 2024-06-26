12:55, 26 Июнь 2024 | GMT +6
Семилетнюю девочку придавило памятником в Атырау
В Атырау на 7-летнюю девочку упал памятник. Ребенок скончался в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел вчера, 26 июня.
- Около 00:40 часов на площади парка «Женис» в городе Атырау на девочку 2017 года рождения упал памятник. В результате полученных телесных повреждений девочка скончалась в областной детской больнице, - сообщили в полиции.
Сотрудники полиции приступили к проведению следственных мероприятий по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.