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    12:55, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Семилетнюю девочку придавило памятником в Атырау

    происшествие
    Фото: atpress.kz

    В Атырау на 7-летнюю девочку упал памятник. Ребенок скончался в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел вчера, 26 июня.

    - Около 00:40 часов на площади парка «Женис» в городе Атырау на девочку 2017 года рождения упал памятник. В результате полученных телесных повреждений девочка скончалась в областной детской больнице, - сообщили в полиции.

    Сотрудники полиции приступили к проведению следственных мероприятий по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

    Теги:
    Атырау Регионы Казахстана Регионы Полиция Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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