Семилетнюю девочку придавило памятником в Атырау

В Атырау на 7-летнюю девочку упал памятник. Ребенок скончался в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел вчера, 26 июня.

- Около 00:40 часов на площади парка «Женис» в городе Атырау на девочку 2017 года рождения упал памятник. В результате полученных телесных повреждений девочка скончалась в областной детской больнице, - сообщили в полиции.