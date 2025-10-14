Е-Parlament может стать востребованным в Казахстане как и e-Gov

- Во-первых, все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны. Намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации.

Как вы помните, в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые в числе прочего гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов Мажилиса и право инициировать парламентские слушания.

Кроме того, был снижен избирательный порог для прохождения партий в Парламент. Затем благодаря конституционной реформе 2022 года мы значительно расширили полномочия Мажилиса, в частности, сегодня законы принимает Мажилис, а Сенат – одобряет их.

Это были первые шаги. Теперь, с учетом возросшего за последние годы уровня политической культуры в обществе, мы последовательно и продуманно начинаем переход к однопалатному Парламенту.

Во-вторых, парламентская реформа Парламента полностью соответствует политической формуле «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Как я уже сказал, именно она лежит в основе государственного строительства.

В принципе, реформа Парламента наряду с ранее реализованными реформами формирует совершенно новую для нашего региона модель управления.

Хотел бы также подчеркнуть, что парламентскую реформу совершенно неправомерно сводить к роспуску Сената. Перед нами стоит ясная цель – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти. Таким образом, законодательный орган в полной мере сможет реализовать свою роль в качестве института, отражающего интересы и волю граждан».

В-третьих, предстоящая реформа синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии. К примеру, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире.

В ряде стран уже апробируются элементы «электронного (или цифрового) парламента», призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса.

В перспективе эта тенденция будет усиливаться, и мы тоже осознанно делаем большой упор на это направление. Возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в нашей стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov.

Поэтому переход к однопалатному Парламенту направлен в том числе на адаптацию к новому содержанию и ритму работы, ускоренному темпу принятия решений. То есть время меняется, оно будет диктовать свои законы. Система e-Parlament – не за горами, она скоро будет, поэтому ущерба качеству принимаемых законов допускать ни в коем случае нельзя, - сказал Касым-Жомарт Токаев.