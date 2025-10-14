Предложения казахстанцев по парламентской реформе рассмотрят через е-Otinish и е-Gov

- Парламент – это важнейшая структура, олицетворяющая нашу Независимость и государственность. Это непреложная истина, которая останется неизменной и в будущем. В целом, основная цель реформы и направления предстоящей работы были подробно изложены в Послании. Всю работу, которую предстоит выполнить до референдума, необходимо проводить взвешенно и продуманно.

Считаю, что квалифицированные эксперты должны открыто высказывать свои идеи и вносить продуманные предложения. Чтобы выработать правильное окончательное решение, каждую мнение по данному вопросу следует тщательно взвесить, проанализировать и всесторонне изучить. Это крайне важный вопрос, поэтому рассчитываю на то, что Рабочая группа будет выполнять свою миссию на высочайшем профессиональном уровне.

В частности, предстоит проанализировать и изучить все предложения, поступающие через порталы е-Otinish и е-Gov. Мы, будучи Справедливым государством, должны учесть предложения каждого гражданина, которые могут оказаться полезными для общего дела. Все изменения, вносимые в Основной закон, должны пройти тщательную предварительную проработку. Необходимо глубоко вникнуть в суть и значение каждой статьи и нормы, мы должны четко определить все правовые и процедурные аспекты.

Кроме того, может возникнуть множество других вопросов.Одним словом, нам предстоит проделать масштабную работу, - сказал Президент.