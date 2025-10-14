Первое заседание Рабочей группы по Парламентской реформе - полный текст выступления Президента

Уважаемые участники заседания!

Сегодня мы проводим первое заседание Рабочей группы по парламентской реформе.

Как известно, на прошлой неделе я подписал Указ о создании этой специальной Рабочей группы. Парламентская реформа – это исключительно важная и ответственная задача, стоящая перед нашей страной. В своем Послании я четко обозначил, что данный вопрос требует всестороннего обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде, а также в Парламенте.

Сегодня на нашем первом заседании присутствуют представители Парламента, Администрации Президента, Правительства и политических партий, юристы, ученые, общественные деятели.

Все они – известные в стране граждане, специалисты в различных областях. Хочу вновь подчеркнуть: парламентская реформа – это вопрос, напрямую затрагивающий судьбу страны и нашего народа. Уверен, что каждый член Рабочей группы, глубоко осознавая возложенную на него историческую миссию, приложит все усилия для активной работы.

Всем вам известно, что в нашей стране реализуются масштабные преобразования в различных сферах. Объединив усилия, мы проводим политические и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом.

Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране.

В целом, переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям. Подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира. Сейчас необходимо выработать общие установки, разумные и взвешенные предложения. Поэтому нам предстоит самым тщательным образом изучить и детально рассмотреть все точки зрения и идеи.

Итак, давайте начнем нашу работу. Далее председательствовать на заседании будет руководитель Рабочей группы, Государственный советник Ерлан Тынымбайулы Карин.

Уважаемые члены Рабочей группы!

Инициатива о создании однопалатного Парламента – инновационное политическое решение. Сейчас в обществе, в социальных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это «абсолютно назревший вопрос». Звучат даже заявления, что «нет необходимости обсуждать и проводить референдум по инициативе, получившей поддержку большинства населения». Есть и те, кто считает, что «не нужно затягивать проведение реформы, ее можно осуществить в ближайшее время, в кратчайшие сроки».

Действительно, с какой стороны ни подходить к этому вопросу, он представляется чрезвычайно актуальным. Активное участие граждан и высказывание ими различных точек зрения – это позитивный процесс.

Вместе с тем парламентская реформа – это крайне сложная работа. Недопустимо проявлять поспешность, поскольку это решение станет судьбоносным для нашей страны, напрямую повлияет на будущее государства. Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Казахстан – это Слышащее и Справедливое государство. Это наш незыблемый постулат.

Для меня как для Главы государства Парламент является ключевым элементом политической системы страны. Поэтому, прежде всего, потребуется внести ряд поправок в Конституцию. Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции. Очевидно, что выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка.

Поэтому хочу снова высказаться по концептуальным моментам предстоящей реформы.

Во-первых, все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны.

Намеченная реформа Парламента укладывается в саму логику поэтапной масштабной политической модернизации.

Как вы помните, в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые в числе прочего гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов Мажилиса и право инициировать парламентские слушания.

Кроме того, был снижен избирательный порог для прохождения партий в Парламент.

Затем благодаря конституционной реформе 2022 года мы значительно расширили полномочия Мажилиса, в частности, сегодня законы принимает Мажилис, а Сенат – одобряет их.

Это были первые шаги. Теперь, с учетом возросшего за последние годы уровня политической культуры в обществе, мы последовательно и продуманно начинаем переход к однопалатному Парламенту.

Во-вторых, парламентская реформа Парламента полностью соответствует политической формуле «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство».

Как я уже сказал, именно она лежит в основе государственного строительства.

В принципе, реформа Парламента наряду с ранее реализованными реформами формирует совершенно новую для нашего региона модель управления.

Хотел бы также подчеркнуть, что парламентскую реформу совершенно неправомерно сводить к роспуску Сената.

Перед нами стоит ясная цель – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти.

Таким образом, законодательный орган в полной мере сможет реализовать свою роль в качестве института, отражающего интересы и волю граждан.

В-третьих, предстоящая реформа синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии.

К примеру, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире.

В ряде стран уже апробируются элементы «электронного (или цифрового) парламента», призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса.

В перспективе эта тенденция будет усиливаться, и мы тоже осознанно делаем большой упор на это направление.

Возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в нашей стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov.

Поэтому переход к однопалатному Парламенту направлен в том числе на адаптацию к новому содержанию и ритму работы, ускоренному темпу принятия решений.

То есть время меняется, оно будет диктовать свои законы.

Система e-Parlament – не за горами, она скоро будет, поэтому ущерба качеству принимаемых законов допускать ни в коем случае нельзя.

Международный опыт показывает, что этот процесс должен сопровождаться созданием новых механизмов улучшения законодательной работы.

Важным фактором здесь становится компетентность будущего депутатского корпуса, который должен состоять из профессионалов своего дела. Это крайне важный момент: Парламент должен быть профессиональным.

Предложение формировать Парламент по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, обусловлено именно этой задачей.

Многопартийность в рамках однопалатного Парламента будет стимулировать развитие политического диалога на профессиональной основе.

Данное обстоятельство ставит новые требования к партийному строительству, где популизм, тем более в условиях цифровизации, не будет играть большой роли, а на первый план выйдет именно профессионализм.

Уважаемые участники заседания!

Парламент – это важнейшая структура, олицетворяющая нашу Независимость и государственность. Это непреложная истина, которая останется неизменной и в будущем.

В целом, основная цель реформы и направления предстоящей работы были подробно изложены в Послании. Всю работу, которую предстоит выполнить до референдума, необходимо проводить взвешенно и продуманно.

Считаю, что квалифицированные эксперты должны открыто высказывать свои идеи и вносить продуманные предложения. Чтобы выработать правильное окончательное решение, каждое мнение по данному вопросу следует тщательно взвесить, проанализировать и всесторонне изучить.

Это крайне важный вопрос, поэтому рассчитываю на то, что Рабочая группа будет выполнять свою миссию на высочайшем профессиональном уровне.

В частности, предстоит проанализировать и изучить все предложения, поступающие через порталы E-Otinish и E-Gov. Мы, будучи Справедливым государством, должны учесть предложения каждого гражданина, которые могут оказаться полезными для общего дела. Все изменения, вносимые в Основной закон, должны пройти тщательную предварительную проработку. Необходимо глубоко вникнуть в суть и значение каждой статьи и нормы, мы должны четко определить все правовые и процедурные аспекты. Кроме того, может возникнуть множество других вопросов. Одним словом, нам предстоит проделать масштабную работу.

Напомним, 8 сентября т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В ходе выступления Президент предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным.