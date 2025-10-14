Глава государства сравнил парламентскую реформу с принятием новой Конституции
Создание однопалатного Парламента - важный шаг, который должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Об этом заявил Глава государства в ходе первого заседания Рабочей группы по Парламентской реформе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
- Инициатива о создании однопалатного Парламента – инновационное политическое решение. Сейчас в обществе, в социальных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это «абсолютно назревший вопрос». Звучат даже заявления, что «нет необходимости обсуждать и проводить референдум по инициативе, получившей поддержку большинства населения». Есть и те, кто считает, что «не нужно затягивать проведение реформы, ее можно осуществить в ближайшее время, в кратчайшие сроки».
Действительно, с какой стороны ни подходить к этому вопросу, он представляется чрезвычайно актуальным. Активное участие граждан и высказывание ими различных точек зрения – это позитивный процесс.
Вместе с тем парламентская реформа – это крайне сложная работа. Недопустимо проявлять поспешность, поскольку это решение станет судьбоносным для нашей страны, напрямую повлияет на будущее государства. Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Казахстан – это Слышащее и Справедливое государство. Это наш незыблемый постулат, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Парламент является ключевым элементом политической системы страны. Поэтому, как отметил Президент, прежде всего, потребуется внести ряд поправок в Конституцию.
- Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции. Очевидно, что выполнить весь этот объем работы одномоментно невозможно. Требуется тщательная подготовка, - пояснил Глава государства.
Напомним, 8 сентября т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В ходе выступления Президент предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным.