Глава государства сравнил парламентскую реформу с принятием новой Конституции

- Инициатива о создании однопалатного Парламента – инновационное политическое решение. Сейчас в обществе, в социальных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это «абсолютно назревший вопрос». Звучат даже заявления, что «нет необходимости обсуждать и проводить референдум по инициативе, получившей поддержку большинства населения». Есть и те, кто считает, что «не нужно затягивать проведение реформы, ее можно осуществить в ближайшее время, в кратчайшие сроки».



Действительно, с какой стороны ни подходить к этому вопросу, он представляется чрезвычайно актуальным. Активное участие граждан и высказывание ими различных точек зрения – это позитивный процесс.



Вместе с тем парламентская реформа – это крайне сложная работа. Недопустимо проявлять поспешность, поскольку это решение станет судьбоносным для нашей страны, напрямую повлияет на будущее государства. Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения. Казахстан – это Слышащее и Справедливое государство. Это наш незыблемый постулат, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.