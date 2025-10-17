Глава государства вручил госнаграды спасателям

Глава государства постановил наградить:

орденом «Айбын» І степени имени Сагадата Нурмагамбетова

Азимбаева Шинболата Бериковича – оперативного дежурного управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

Мергасимова Азимхана Айдархановича – начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Кызылжарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом «Айбын» ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева

Кубетаева Руслана Рустемовича – командира отделения специализированной пожарной части № 2 Управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

орденом «Құрмет»

Елеуова Ерлана Муратовича – тракториста Донгулекского лесничества Бегеневского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» Министерства экологии и природных ресурсов

Жұмағалиев Арыстан Әуезұлы – командира отделения пожарной части № 4 Актюбинского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші»

Кубенова Адилбека Жумабаевича – директора Западно-Казахстанского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»

Куаналиева Амангельды Курмашевича – директора Атырауского филиала «Ақ Берен» ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»

Мухамбетжанова Сайлауа Жумагуловича – пожарного добровольного противопожарного формирования села Тугускен ГУ «Аппарат акима Жанааркинского района» области Ұлытау;

медалью «Ерлігі үшін»

Ахмедова Амирана Сулеймановича – спасателя ГКП «Служба спасения города Алматы» Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы

Ахметжанова Серикбая Барлыбаевича – фельдшера филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по городу Астане Министерства по чрезвычайным ситуациям

Бухала Андрея Анатольевича – пилота-инструктора АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям

Демежанова Жаната Кадылбековича – командира отделения пожарного поста ТОО «ESK protection», город Алматы

Жангакова Серика Хожахметовича – спасателя ГКП «Служба спасения города Алматы» Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы

Жолжаксынова Нуржана Турсынбековича – главного спасателя Оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Кубенова Тимура Корганбековича – фельдшера трассового медико-спасательного пункта «Казыгурт» филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по городу Шымкенту Министерства по чрезвычайным ситуациям

Максимова Игоря Владимировича – главного спасателя – специалиста ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» Министерства по чрезвычайным ситуациям

Молдажанова Марата Зайзуллиновича – рабочего лесопожарной станции Бескарагайского филиала РГУ «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы» Министерства экологии и природных ресурсов

Павел Евгению Николаевну – руководителя ОО «Волонтерское движение LIDER.KZ», область Абай

Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы – командира отделения пожарной части № 6 Управления по чрезвычайным ситуациям города Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Сейтжанова Жаныбека Ермековича – командира отделения пожарной части № 23 Отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Скопина Артёма Алексеевича – руководителя ОО «Федерация альпинизма города Алматы»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Бекбаулову Ержан Мухатаевну – главного эксперта Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям

Бердашева Замира Амангельдиновича – директора Уральского филиала ТОО «Семсер-Өрт сөндіруші», Западно-Казахстанская область

Жаймағамбетов Сырым Бисенбайұлы – заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Мыскина Павла Анатольевича – начальника военизированной аварийно-спасательной службы КГП «Метрополитен города Алматы»

Прошкину Ирину Ивановну – сливщика-наливщика филиала «Заря» РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям

Силинского Геннадия Юрьевича – заместителя директора Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»

Смамбаева Султана Балтаевича – начальника Костанайской негосударственной противопожарной службы филиала «Многофункциональный центр обслуживания» АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Сулейменова Аманжола Ауельнуровича – руководителя Есикского производственно-эксплуатационного отдела филиала «Иле Алатауское территориальное эксплуатационное техническое управление» ГУ «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям

Тобагабулова Абдурахмана Бакитжановича – генерального директора ТОО «Аварийно-спасательная служба «Серіктес», Карагандинская область.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.