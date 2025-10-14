Премьер-министр РК призвал к качественным реформам для роста доходов населения

Премьер-министр РК Олжас Бектенов напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании по вопросам повышения качества экономического развития поручил обеспечить укрепление макроэкономической устойчивости, повышение благосостояния граждан и принять меры по снижению инфляции.

— Президент отметил, что требуется больше уделить внимания качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее мы писали о том, что по итогам 9 месяцев 2025 года доходы государственного бюджета составили 17,3 трлн тенге или 102% к плану.