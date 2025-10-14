РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:01, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр РК призвал к качественным реформам для роста доходов населения

    На заседании Правительства рассмотрены результаты социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании по вопросам повышения качества экономического развития поручил обеспечить укрепление макроэкономической устойчивости, повышение благосостояния граждан и принять меры по снижению инфляции. 

    — Президент отметил, что требуется больше уделить внимания качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Ранее мы писали о том, что по итогам 9 месяцев 2025 года доходы государственного бюджета составили 17,3 трлн тенге или 102% к плану.

    Карина Кущанова
    Автор
