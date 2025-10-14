РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:39, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Доходы госбюджета Казахстана составили 17,3 трлн тенге

    По итогам 9 месяцев 2025 года доходы государственного бюджета составили 17,3 трлн тенге или 102% к плану, сообщил министр финансов РК Мади Такиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — По итогам 9 месяцев 2025 года показатели государственных финансов сложились следующим образом. Доходы государственного бюджета составили 17,3 трлн тенге или 102% к плану, темп роста к прошлому году составил 116% или 2,4 трлн тенге, — сообщил министр на заседании Правительства. 

    В республиканский бюджет поступило 10,5 трлн тенге, план исполнен на 97,3%. При этом, темп роста к прошлому году составляет 116% или больше на 1,4 трлн тенге.

    Основными факторами неисполнения отдельных показателей министр назвал высокую волатильность мировых цен на нефть, а также сохраняющуюся нестабильную геополитическую ситуацию, которая влияет на логистические издержки бизнеса. Это, в свою очередь, сказалось на снижении объемов экспорта и уменьшении поступлений налогов от крупного бизнеса.

    — В местные бюджеты поступают налоги, независящие от внешних факторов, что показывает стабильный рост, который составил 6,8 трлн тенге. План перевыполнен на 704 млрд тенге. В рамках налогового и таможенного администрирования обеспечено поступление дополнительных резервов в сумме 653 млрд тенге. За 9 месяцев 2025 года экспортерам возвращен НДС на сумму почти 1 трлн тенге. Тем самым обеспечивается реальный приток ликвидности в экономику, — отметил Мади Такиев.

    Теги:
    Бюджет Минфин РК Правительство РК Мади Такиев
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают