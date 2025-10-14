Доходы госбюджета Казахстана составили 17,3 трлн тенге

— По итогам 9 месяцев 2025 года показатели государственных финансов сложились следующим образом. Доходы государственного бюджета составили 17,3 трлн тенге или 102% к плану, темп роста к прошлому году составил 116% или 2,4 трлн тенге, — сообщил министр на заседании Правительства.

В республиканский бюджет поступило 10,5 трлн тенге, план исполнен на 97,3%. При этом, темп роста к прошлому году составляет 116% или больше на 1,4 трлн тенге.

Основными факторами неисполнения отдельных показателей министр назвал высокую волатильность мировых цен на нефть, а также сохраняющуюся нестабильную геополитическую ситуацию, которая влияет на логистические издержки бизнеса. Это, в свою очередь, сказалось на снижении объемов экспорта и уменьшении поступлений налогов от крупного бизнеса.