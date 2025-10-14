РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:47, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов поручил акимам отстающих регионов улучшить экономическую ситуацию

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что акимам отстающих регионов необходимо приложить максимум усилий для улучшения социально-экономической ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Акимы областей Абай, Улытау и Атырауской области, где наблюдается отставание по основным макропоказателям, доложили о принимаемых мерах для улучшения уровня социально-экономического развития.

    — Руководителям отстающих регионов нужно приложить максимум усилий для изменения ситуации, — поручил Олжас Бектенов на заседании Правительства. 

    Премьер подчеркнул, что в текущих условиях требуется совместная и эффективная работа государства и бизнеса по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.

    Ранее стало известно о том, что соцсфера и регионы стали главными направлениями расходования бюджета Казахстана.

    По итогам 9 месяцев текущего года рост экономики Казахстана составил 6,3%. Однако наблюдается незначительное замедление по сравнению с январем-августом.

    Карина Кущанова
