Олжас Бектенов поручил акимам отстающих регионов улучшить экономическую ситуацию

Акимы областей Абай, Улытау и Атырауской области, где наблюдается отставание по основным макропоказателям, доложили о принимаемых мерах для улучшения уровня социально-экономического развития.

— Руководителям отстающих регионов нужно приложить максимум усилий для изменения ситуации, — поручил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Премьер подчеркнул, что в текущих условиях требуется совместная и эффективная работа государства и бизнеса по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.

Ранее стало известно о том, что соцсфера и регионы стали главными направлениями расходования бюджета Казахстана.

По итогам 9 месяцев текущего года рост экономики Казахстана составил 6,3%. Однако наблюдается незначительное замедление по сравнению с январем-августом.



