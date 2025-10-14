Олжас Бектенов поручил акимам отстающих регионов улучшить экономическую ситуацию
Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что акимам отстающих регионов необходимо приложить максимум усилий для улучшения социально-экономической ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.
Акимы областей Абай, Улытау и Атырауской области, где наблюдается отставание по основным макропоказателям, доложили о принимаемых мерах для улучшения уровня социально-экономического развития.
— Руководителям отстающих регионов нужно приложить максимум усилий для изменения ситуации, — поручил Олжас Бектенов на заседании Правительства.
Премьер подчеркнул, что в текущих условиях требуется совместная и эффективная работа государства и бизнеса по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.
Ранее стало известно о том, что соцсфера и регионы стали главными направлениями расходования бюджета Казахстана.
По итогам 9 месяцев текущего года рост экономики Казахстана составил 6,3%. Однако наблюдается незначительное замедление по сравнению с январем-августом.