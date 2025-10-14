РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:18, 14 Октябрь 2025

    Соцсфера и регионы стали главными направлениями расходования бюджета Казахстана

    Расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского - на 93%, местных бюджетов на 97%. Об этом доложил министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По его данным, основные расходы республиканского бюджета направлены на:

    • социальный блок – 6,5 трлн тенге;
    • поддержку регионов – 5,6 трлн тенге;
    • реальный сектор – 1,2 трлн тенге.

    - Стоит отметить, что на поддержку регионов уже направлено 74% от годового плана, что способствует сбалансированному социально-экономическому развитию страны, - отметил Мади Такиев.

    Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг на 9 трлн тенге.

    Серьезную поддержку для финансирования социально-экономических проектов оказали средства, возвращенные в специальный государственный фонд.

    Всего профинансированы 443 проекта на общую сумму 392 млрд тенге, в том числе: 

    • 248 проектов водоснабжения на сумму 193 млрд тенге, в том числе в сельских населенных пунктах 196 объектов на 141 млрд тенге;
    • 177 проектов в сфере здравоохранения на 129 млрд тенге, включая строительство центра гематологии в Усть-Каменогорске на 33,6 млрд тенге и многопрофильной больницы в Риддере на 28,1 млрд тенге;
    • 4 проекта в сфере спорта на 33,1 млрд тенге.
    Карина Кущанова
