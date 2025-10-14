Соцсфера и регионы стали главными направлениями расходования бюджета Казахстана

По его данным, основные расходы республиканского бюджета направлены на:

социальный блок – 6,5 трлн тенге;

поддержку регионов – 5,6 трлн тенге;

реальный сектор – 1,2 трлн тенге.

- Стоит отметить, что на поддержку регионов уже направлено 74% от годового плана, что способствует сбалансированному социально-экономическому развитию страны, - отметил Мади Такиев.

Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг на 9 трлн тенге.

Серьезную поддержку для финансирования социально-экономических проектов оказали средства, возвращенные в специальный государственный фонд.

Всего профинансированы 443 проекта на общую сумму 392 млрд тенге, в том числе: