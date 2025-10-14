Соцсфера и регионы стали главными направлениями расходования бюджета Казахстана
Расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского - на 93%, местных бюджетов на 97%. Об этом доложил министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его данным, основные расходы республиканского бюджета направлены на:
- социальный блок – 6,5 трлн тенге;
- поддержку регионов – 5,6 трлн тенге;
- реальный сектор – 1,2 трлн тенге.
- Стоит отметить, что на поддержку регионов уже направлено 74% от годового плана, что способствует сбалансированному социально-экономическому развитию страны, - отметил Мади Такиев.
Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг на 9 трлн тенге.
Серьезную поддержку для финансирования социально-экономических проектов оказали средства, возвращенные в специальный государственный фонд.
Всего профинансированы 443 проекта на общую сумму 392 млрд тенге, в том числе:
- 248 проектов водоснабжения на сумму 193 млрд тенге, в том числе в сельских населенных пунктах 196 объектов на 141 млрд тенге;
- 177 проектов в сфере здравоохранения на 129 млрд тенге, включая строительство центра гематологии в Усть-Каменогорске на 33,6 млрд тенге и многопрофильной больницы в Риддере на 28,1 млрд тенге;
- 4 проекта в сфере спорта на 33,1 млрд тенге.