Рост экономики Казахстана замедлился — Азамат Амрин

По данным МНЭ, рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг выросло на 5,3%.

— Среди отраслей наибольший рост демонстрируют услуги транспорта, строительство и горнодобывающая промышленность. Торговля выросла на 8,8%, обрабатывающая промышленность — на 6,2%, сельское хозяйство — на 4,4%. Более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт, — сообщил Амрин.

Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге. В том числе частные инвестиции увеличились на 7,8%.

Общие инвестиции в финансовую деятельность увеличились в 2 раза, в образование — в 1,8 раза, обрабатывающую промышленность — на 30,7%, сельское хозяйство — на 21,1%, транспорт — на 14,8%.

Самый высокий рост инвестиций отмечается в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в Астане. Снижение инвестиций наблюдается в Атырауской области.

В январе–августе этого года внешнеторговый товарооборот составил 90,1 млрд долларов.

— Экспорт товаров составил 50,2 млрд долларов, в том числе экспорт обработанных товаров — 18,1 млрд долларов Импорт товаров составил 40,1 млрд долларов Несмотря на низкие цены на мировых товарных рынках, сохраняется положительный торговый баланс, который превысил 10 млрд долларов, — отметил вице-министр.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 6,2%. При этом наблюдается замедление роста на 0,3 п. п. по сравнению с январем-августом.

— Рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях, а также городах Шымкент и Алматы. Снижение производства наблюдается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и в области Ұлытау, — проинформировал Амрин.

Ранее сообщалось, что Премьер РК Олжас Бектенов призвал к качественным реформам для роста доходов населения.